Incerteza con el futuro de Yerry Mina

El equipo inglés tiene decidido no renovar al colombiano, que no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba El defensa es uno de los futbolistas mejores pagados de la plantilla de los “Toffes” con un salario anual de 7.6 millones de dólares

El Everton se ha cansado de Yerry Mina y su destino se aleja de Liverpool. El central colombiano, de 28 años de edad, que llegó al Everton en 2018 procedente del Barcelona, no ha cuajado y en todos estos años no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba, por lo que el equipo inglés le buscará una salida.

Además, Yerry es uno de los futbolistas mejores pagados de la plantilla de los “Toffes” con un salario anual de 7.6 millones de dólares).

Según informa The Sun, el Everton ha decidido no renovar a Yerry Mina. Las lesiones y la poca confianza que han depositado en él los diferentes entrenadores que han pasado por el Everton, han hecho que el colombiano no haya tenido el papel que se esperaba.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

De hecho, el defensor colombiano volvió al equipo este lunes después de que llevara, por decisiones del técnico de cuadro azul de Liverpool, diez partidos sin jugar. La última vez había sido el 21 de enero de este año, cuando su equipo perdió 2-0 con en West Ham United.

Mina presenta un balance con 96 partidos oficiales y una muy estimable cifra de ocho goles gracias a su poderío en el juego aéreo, pero aún así el Everton considera insuficiente su rendimiento.