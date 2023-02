Gvardiol: “Quiero jugar en la Premier League”

El central croata ha concedido una entrevista al portal 'The Times' donde ha hablado de su futuro Con tan sólo 21 años, Josko Gvardiol es pretendido por los grandes clubes europeos, aunque el Leipzig no le dejará ir fácilmente

Josko Gvardiol es un defensa central de presente pero, sobretodo, de futuro. Las actuaciones que dejó en el pasado Mundial de Catar lo catapultaron, aun más, como uno de los próximos centrales de la época. Su actual club, el RB Leipzig, ya ha tenido que rechazar más de una oferta por él, aunque en una entrevista con el 'The Times', el croata se ha mostrado abierto a salir a la Premier League, pese a tener contrato vigente hasta junio de 2027.

Este verano puede ser el definitivo para ver a Gvardiol lejos de la Bundesliga. Después de su llegada al conjunto de Red Bull en julio de 2021, el central zurdo de 21 años, e internacional con la absoluta de Croacia, ha despertado el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City o incluso el Leeds.

Aunque su prioridad sea pisar la Premier League, cabe destacar que ha tenido la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones: la primera, con el Leeds United llamando a su puerta con 17 años; y la segunda, el Chelsea, el pasado verano. Esta última fue una operación frustrada para el nacido en Zagreb, y la recuerda con un sabor agridulce: “Estaba realmente confundido porque un mes antes de que comenzase la ventana estaba con el director deportivo y me dijo: ‘Josko, no te vamos a vender’. Pensé “puedo quedarme aquí, me gusta aquí, todo lo que necesito es trabajar en mí mismo, jugar, ganar algo más”. Así fue hasta los últimos dos días".

Pero con el paso de los días, Gvardiol recibió una llamada importante de su agente Marjan Sisic: "Mi agente me llamó y me dijo que el Chelsea estaba muy interesado y, por supuesto, definitivamente piensas en la oferta seria de un gran club como el Chelsea. El Leipzig dijo que no querían venderme. Al final, realmente peleé contra esa decisión, pero no llegamos a un acuerdo. Es lo que es. Estoy aquí y estoy bien con esto porque mi idea había sido quedarme aquí. Una temporada no era suficiente. Esta es mi segunda temporada, e incluso una temporada más sería genial, pero ya veremos”

El siguiente destino de Gvardiol... ¿junto a Nkunku?

La entrevista con el 'The Times' concluyó hablando sobre su compañero de equipo Christopher Nkunku, al que también relacionan con el Chelsea. “Cada vez que hablo con alguien sobre Nkunku, siempre digo donde quiera que vaya, quiero ir con él”, sentenciaba.

Gvardiol suma 26 partidos en el presente curso. Sólo ha sido suplente en cuatro partidos de lo que llevamos de temporada: dos de la Bundesliga y los dos primeros de la Champions League frente a Shaktar y Madrid. En estos 26 encuentros, el croata ha conseguido un gol, el que dio inicio a la victoria contra el Real Madrid en el Red Bull Arena (3-2).

Su corta experiencia en la élite europea no es un inconveniente, puesto que Gvardiol, a sus 21 años, se ha hecho un nombre en el presente con sus grandes actuaciones y, por supuesto, está llamado a ser uno de los centrales del futuro.