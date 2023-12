'Frenazo' al fichaje más caro de la historia de la Premier

Moisés Caicedo no lo ha tenido nada fácil en su estreno en el 'Big Six'. Un futbolista muy prometedor que llegó al Chelsea con apenas 21 años y un peso difícil de sobrellevar con un cartel que recitaba 'he costado 133 millones' pegado en la frente. Por si no fuera suficiente, el ecuatoriano tuvo la mala suerte de aterrizar en una de las peores campañas que se recuerdan en el último lustro en Stamford Bridge.

Ha tenido que pelearlo. Cuando se cumplen 134 días del fichaje que cambió la historia de la Premier League, en un día festivo como el 'Boxing Day' es buen momento para hacer balance del proceso de adaptación de Moisés Caicedo en la máxima élite. Hasta ahora, el ex del Brighton suma 19 participaciones con los 'Blues'. ¿Ha tenido tiempo para demostrar lo que vale?

DE MENOS A MÁS

En su estreno con los 'Blues', Moisés Caicedo protagonizó un debut para olvidar. Fue en el duelo de Premier del pasado 21 de agosto frente al West Ham cuando el ecuatoriano cometió el penalti que le costó el 3-1 a su equipo en apenas 37 minutos sobre el terreno de juego. Tocaba pasar página.

Poco a poco fue encadenando mejores minutos y entrando en la dinámica del equipo, ganándose la confianza de Mauricio Pochettino. No fue fácil ni lo sigue siendo imponer su juego en una plantilla tan nueva y moralmente cabizbaja con el paso de las jornadas. Los 'Blues', fuera de Europa y con un récord de derrotas en 2023, contagian los malos ánimos a cualquiera.

Moisés Caicedo, en su debut con el Chelsea / @ChelseaFC

Sin embargo, Moisés Caicedo no es un futbolista acostumbrado a rendirse, ni mucho menos. El ecuatoriano ha sido uno de los futbolistas 'rescatados' por la afición en muchos partidos en los que el Chelsea mostraba una falta de actitud preocupante. Por mucho que no haya conseguido mostrar la versión arrolladora que le valió el traspaso procedente del Brighton, ha empezado a mostrar brotes verdes en su juego.

UN BUEN ARGUMENTO

En el último duelo copero frente al Newcastle United, vimos a un Moisés Caicedo mucho más parecido al del Amex Stadium. Filtrando pases, atreviéndose a ir al corte, interceptando jugadas del rival y liderando a su equipo hacia el ataque. Tarde o temprano recuperará su mejor estado de forma y volverá a ser el centrocampista que enamoró a toda la Premier League.

En medio de la tormenta que inunda al Chelsea, el ecuatoriano ha encontrado a un socio fiable que le está siendo de gran ayuda en su adaptación al club. Se trata de Enzo Fernández, otro futbolista llegado recientemente a Londres por un traspaso superior a los 100 millones de euros que no lo está teniendo fácil. Formando dupla en la medular, Enzo y Moisés juntan fuerzas para tratar de 'despertar' a los de Pochettino.

Enzo Fernández, un buen socio para Moisés Caicedo / EFE

Sea como sea, Moisés Caicedo parece destinado a encontrar su sitio en el Chelsea y convertirse en el líder de un proyecto con excesivas idas y venidas. Por el bien del talento que poseen los 'Blues', una cierta estabilidad en lo deportivo sería el mejor contexto para que sus jóvenes talentos puedan explotar y levantar el vuelo. Le llegará.