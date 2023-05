Erling Haaland, elegido mejor jugador del año

El noruego ha ganado el premio a Futbolista del Año otorgado por la inglesa Asociación de Escritores de Fútbol (FWA) La FWA reúne a unos 400 periodistas deportivos de las islas británicas y otorga el premio anual desde 1948

Nuevo galardón para Erling Haaland. La Asociación de Escritores de Fútbol (FWA, en sus siglas en inglés) le ha concedido el premio a futbolista del año 2022-2023.

El ariete noruego del Manchester City obtiene así un nuevo reconocimiento tras su espectacular aterrizaje en la Premier League, récord goleador incluido.

La FWA reúne a unos 400 periodistas deportivos de las islas británicas especializados en fútbol, y concede este premio anual desde el año 1948.

