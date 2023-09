Arteta a Havertz: "Cuando conocí a mi mujer..."

Arteta quiso desviar la atención puesta en el mal inicio de campeonato de Havertz El técnico del Arsenal utilizó una experiencia personal con su mujer para explicarlo

El Arsenal es uno de los claros favoritos para ganar la Premier League. El equipo sigue siendo el mismo que la temporada pasada puso en muchos apuros al Manchester City, incluso mejor tras un mercado de fichajes muy interesante. Ya le ganaron la Community este verano. Precisamente, uno de los recién llegados, no está demostrando su mejor nivel, algo que está dando mucho de que hablar en Inglaterra.

En la victoria de los 'gunners' sobre el Manchester United en la última jornada (3-1), Havertz no volvió a completar un gran partido. El futbolista recién llegado del Chelsea perdió el balón que acabó con el gol de Rashford y dio varias muestras de que todavía no ha acabado de encajar en el engranaje de Arteta.

Al ser preguntado por su rendimiento al final del encuentro, su técnico utilizó una curiosa historia para desviar la atención: "Se lo comenté ayer. Al principio las cosas son complicadas. Cuando conocí a mi mujer al principio me costó conquistarla, pero lo tuve que intentar, le envié mensajes. Cuando me dijo que sí y pudimos estar juntos fue fantástico. Si hubiera dicho que sí en el primer momento, no habría sido tan genial".

Buenas palabras para Havertz

Arteta trató de explicar a su modo que las cosas le saldrán. Siempre ha declarado que le parece un jugador fantástico y no ha dudado en ningún momento de enumerar todas sus virtudes: "Su cerebro es fenomenal para jugar al fútbol. Veo sus cualidades cada día en el entreno", fueran las palabras que utilizó a principios de mes para zanjar el tema.

El equipo concedió un empate en la tercera jornada ante el Fulham, pero los otros tres los cuenta por victoria, lo que les permite mantenerse en lo alto de la tabla, justo por detrás del conjunto entrenado por Pep Guardiola.