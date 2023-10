Los árbitros del polémico gol anulado a Luis Díaz salen de la 'nevera'

El árbitro del VAR Darren England y su asistente Dan Cook, fueron llamados por primera vez desde que cometieron el error en el gol anulado a Luis Díaz Ambos árbitros estuvieron a cargo del VAR en la victoria del Tottenham por y Liverpool hace varias semanas

Fin del castigo. Se acabó el 'VAR gate'. Darren England y su asistente Dan Cook estuvieron involucrados en la decisión de anular un gol legal al colombiano Luis Díaz en el duelo del Liverpool ante el Tottenham el mes pasado, regresarán este fin de semana a la Premier League. England lo hará en el partido del Burnley el sábado y Cook será asistente en el encuentro del Sheffield United ante el Manchester United ese mismo día.

La jugada de gol anulada a Luis Díaz en el partido de Tottenham Hotspur contra el Liverpool, por un supuesto fuera de lugar que no existió, propició una gran polémica en la Premier League. El colombiano anotó un gol en posición correcta, pero hubo un error de comunicación arbitral.

England en la cabina del VAR, no se percató que había sido anulado. Eso precipitó el fallo, ya que el colombiano no estaba en fuera de juego y, por lo tanto, la decisión del juez de línea debería haber sido corregida.

Los 'reds' cayeron derrotados por 2-1 en el Tottenham Hotspur Stadium y la polémica estalló. Los de Jürgen Klopp exigieron escuchar la conversación de los integrantes del equipo arbitral. El video y el audio salieron a la luz. La 'PGMOL' (Professional Game Match Officials Limited), publicó el audio completo del VAR.

PGMOL has released the full audio from the VAR hub relating to the Luis Diaz goal that was incorrectly disallowed in Tottenham Hotspur v Liverpool on Saturday. pic.twitter.com/fyKqBPmLmP