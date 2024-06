Selección de Georgia - EUROCOPA 2024: palmarés, calendario, estadísticas, estrella y pronósticos

Ni el habitante más iluso de Georgia pensaría el 8 de septiembre de 2023, cuando su país perdió por 1-7 ante España, que diez meses más tarde estarían debutando en su primer gran torneo internacional.

El conjunto cruzado, como así se le conoce popularmente a este equipo, no hizo una buena fase de clasificación, pero sus méritos en la Nations League le otorgaron la posibilidad de pelear por estar aquí. Y no la desaprovecharon. Ahora, los de Willy Sagnol tienen dos semanas para disfrutar de un acontecimiento histórico y, tal vez, alargar el cuento y buscar una clasificación para octavos que desataría el éxtasis en una nación que no alcanza los cuatro millones de habitantes.

Calendario de Georgia

Aunque el conjunto dirigido por Willy Sagnol se verá las caras con Portugal, el azar podría haber sido más perverso en el sorteo. Turquía tiene muchas papeletas de lograr el subcampeonato, mientras que República Checa y Georgia están llamadas a luchar por la tercera posición, que podría ser suficiente para meterse en octavos de final, si bien esa tesitura depende de lo que suceda en otros grupos.

Este es el aspecto del Grupo F en la EURO 2024:

GEORGIA

El conjunto cruzado disputará el primer partido de su historia en una Eurocopa ante Turquía. A continuación, se verá las caras con la República Checa en un duelo que podría determinar qué país logra la tercera posición, mientras que Portugal será el rival en la última jornada. Como curiosidad, Georgia jugará en tres tramos horarios diferentes durante la fase de grupos:

Turquía vs. Georgia - martes, 18 de junio , a las 18:00 horas en el BVB Stadion Dortmund

- martes, , a las en el Georgia vs. República Checa - sábado, 22 de junio , a las 15:00 horas en el Volksparkstadion (Hamburgo)

- sábado, , a las en el (Hamburgo) Georgia vs. Portugal - miércoles, 26 de junio, a las 21:00 horas en el Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Historial de Georgia en la Eurocopa

Como ya hemos mencionado anteriormente, esta es la primera edición en la que la Selección de Georgia disputará la EURO, así que no existe ningún antecedente.

Estos son algunos récords y curiosidades sobre Georgia antes de que comience la Eurocopa 2024:

Shota Arveladze, ya retirado, es el máximo goleador de su país con 26 tantos. Guram Kashia es el futbolista con más internacionalidades por Georgia, 112. Mayor victoria: 8-0 sobre Tailandia en un amistoso de 2023. Peor derrota: 1-7 ante España en la fase de clasificación para esta Eurocopa. Un total de 23 entrenadores han pasado por el banquillo de Georgia a lo largo de toda su historia.

¿Cómo se clasificó Georgia?

A través de una repesca en la que participaron gracias a su buen papel en la Nations League. Antes, en el Grupo A de la ruta de clasificación para la Eurocopa, fueron cuartos con 8 puntos, únicamente por encima de Chipre, la única selección a la que pudieron ganar. Contra España, Escocia y Noruega, lograron dos puntos de dieciocho posibles.

Los de Sagnol se vieron las caras con Luxemburgo en la primera ronda de la repesca. Vencieron por 2-0, merced a un doblete de Budu Zivzivadze, el delantero del Karlsruher. Ese triunfo les clasificó para la final, donde aguardaba Grecia. El encuentro no tuvo goles en 120 minutos, así que el billete para Alemania se decidió desde el punto de penalti. Y ahí se impuso Georgia. Ganó por 4-2. Nika Kvekveskiri inscribió su nombre en la historia del país al ser el autor del último lanzamiento para el conjunto cruzado.

Jugador a seguir: Guram Kashia

Capitán y hombre más experimentado en el conjunto georgiano. A sus 36 años, el zaguero del Slovan Bratislava sigue siendo una de las piezas más importantes en su selección. Durante la fase de clasificación, nadie jugó más partidos (10) y nadie recuperó más balones que él en Georgia (68).

Hablamos de un central que mide 1,85 metros y tiene un gran juego aéreo, sobre todo en faceta defensiva. Estuvo en la órbita del Granada hace siete años, aunque esa operación no se llegó a concretar. Después de formarse en el Dinamo Tbilisi, dio el salto al Vitesse, donde se mantuvo ocho años, hasta que cruzó el charco para defender los intereses de los San José Earthquakes en la MLS. Tras dos temporadas en Estados Unidos, regresó a casa para firmar con el Locomotive Tbilisi, pero apenas disputó 16 partidos antes de aterrizar en Eslovaquia para jugar en el Slovan Bratislava.

Pronósticos Georgia Eurocopa

Resulta imposible pensar que el equipo de Willy Sagnol pueda estar en Berlín el próximo 14 de julio. De hecho, son escasas las posibilidades que tiene de plantarse en octavos de final, al menos, según las apuestas.

Georgia ocupa el número 75 en el ranking FIFA y es, junto a Eslovenia y Albania, la selección con una cuota más alta a campeón.

1. Georgia, campeona de la EURO 2024 a 501.0

2. Georgia queda última en el Grupo F a 1.7

3. Georgia hace 0 puntos en la fase de grupos a 4.5

En cuanto a nombres propios, los aficionados georgianos tienen que estar muy agradecidos a Budu Zivzivadze, que anotó dos goles en la repesca contra Luxemburgo y ya suma 8 dianas en 26 encuentros con la selección absoluta de su país. Esta temporada, con el Karlsruher, salió a un gol cada 112 minutos.

4. Budu Zivzivadze, máximo goleador de Georgia en la Eurocopa a 5.5