Estas son las nuevas parejas del pádel mundial para 2024

El desaguisado que supuso la ruptura de Alejandro Galán y Juan Lebrón dejará muy cambiados los cuadros a partir del Premier Padel de Bruselas que arrancará el 22 de abril. A la espera de lo que pase en Acapulco y en Puerto Cabello, la lucha por el número 1 la encabezan Arturo Coello y Agustín Tapia. Alejandro Galán y Fede Chingotto pasarían a ser la pareja número 4 del circuito mientras que el bronce se lo llevarían Franco Stupakzuk y Martín Di Nenno. El salto más grande lo dará Paco Navarro que, junto a Juan Lebrón, pasarían a ocupar la segunda plaza del ránking. Por su parte, Fernando Belasteguín -actual jugador número 10 del ránking de la Federación Internacional de Pádel, partirá como pareja número 5 de los futuros torneos junto a Juan Tello. El baile de sillas después de las pruebas de Arabia Saudí y de Catar ha sacudido el orden interno de una lista de posiciones que ya cambió mucho después del traspaso de World Padel Tour a Premier Padel. Parece que es complicado tener semanas tranquilas en el ecosistema del pádel mundial masculino.

Fede Chingotto - Alejandro Galán

Alejandro Galán y Fede Chingotto ya coquetearon hace unos meses. A finales del 2023, la sombra de la separación del madrileño y Juan Lebrón era muy alargada. Varios medios especializados lo dieron por hecho y el mismo Galán ha admitido algún contacto con el argentino por aquel entonces. No se dió. Después del bochornoso papel de Lebrón en Doha y la posterior separación, Chingotto fue al primero que llamó Galán y, como el camino ya estaba trazado, el anuncio de su unión fue cuestión de horas.

Fede Chingotto y Ale Galán / Instagram

Juan Lebrón - Paquito Navarro

Juan Lebrón rememora una de las parejas más exitosas de los últimos años en World Padel Tour. Paquito Navarro y él lograron consagrarse como la mejor pareja de 2019 después de un año espectacular del dueto andaluz. Juntos formarán uno de los binomios más volcánicos del circuito Premier Padel. Pero, la guitarra de Paquito y el aullido del “Lobo” Lebrón pueden no llegar a ser suficiente si no logran congeniar su pádel. Ya lo lograron en 2019. ¿Habrá una segunda vez?

Fernando Belasteguín - Juan Tello

Fernando Belasteguín no ha logrado encajar junto a Lucho Capra. Pese al carácter combativo y trabajador de Capra, los malos resultados en Catar y Ryad han sido suficiente para que el mejor jugador de todos los tiempos decida hacer un cambio de rumbo. Volverá a jugar a la derecha como ya hizo junto a Agustín Tapia hace unas temporadas. Y lo hará junto a Juan Tello. El ‘Gato’ no pudo decir que no a la llamada de Bela y aparcó el proyecto que empezó hace poco menos de un año con Alex Ruiz.

Belasteguín, en segundo plano, mira el abrazo de Juan Tello y Fede Chingotto hace unas temporadas / WPT

Maxi Sánchez - Sanyo Gutiérrez

Paquito Navarro y Sanyo Gutierrez prometían mucha guerra y mucho espectáculo en este 2024. Pero, la alegría de verlos juntos se va acabar en Venezuela. Sanyo, abonado a las segundas oportunidades, se unirá con Maxi Sánchez con quién ya ha vivido dos etapas pasadas. Y muy exitosas. Fueron los encargados de desbancar del número 1 a Pablo Lima y Fernando Belasteguín en 2018, ganaron infinidad de torneos y está por ver si pueden llegar a competir como antaño.

Sanyo y Maxi, en una etapa anterior / WPT

Alex Ruiz - Momo González

La dupla malagueña Alex Ruiz- Momo González vuelve a las andadas. El destino lo ha querido así y el tiempo decidirá si los dos jugadores andaluces han sabido limar las diferencias que hubieron después de la ruptura el año pasado. A la espera de lo que pase en los próximos torneos de Premier Padel partirán como pareja 6 de los futuros cuadros. Juntos empezaron bien el 2023 y dieron una buena sensación hasta que se separaron. El objetivo es repetir el buen inicio en este 2024.