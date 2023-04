"Me sentía como un pez fuera del agua"

Anna Cortiles, de 26 años, ha decidido que se retira porque siente que no se lo pasa bien cuando compite. Reus fue su último torneo como profesional "Sin duda, seguiré vinculada al pádel. Sigue siendo un amor a primera vista"

Anna Cortiles (Tarragona, 1996) dejó, en Reus, la práctica profesional con tan solo 26 años. No dejará el pádel porqué dice que sigue enamorada de este deporte como el primer día. Ahora, decide cambiar la manera de seguir disfrutando de su pasión.

La pregunta es obligada. ¿Qué le lleva a tomar la decisión de dejar la práctica profesional del pádel?

Llevo tiempo dándole vueltas. A mi entorno no le ha sorprendido. Voy al revés de la gente; yo disfruto del día a día, de los entrenos, de la nutrición, del físico. Pero no disfruto compitiendo. Para mí, estaba siendo un sacrificio.

¿Hace un diagnóstico de por qué le ha pasado?

Soy muy ambiciosa, llevo muchos años jugando a pádel. No es una cuestión de pereza porqué cuando entro en la pista doy lo mejor de mí e intento estar al 100%. Pero noto que hay un bloqueo y jugar torneos a nivel profesional me genera estrés. En la pista, me siento como un pez fuera del agua. Para mi, hay dos tipos de jugador: el que sabe competir y el que no sabe. Yo soy del segundo grupo y lo he trabajado con profesionales que son lo mejor de lo mejor. He notado muchass diferencias y muchas mejoras. Pero hace tiempo que no avanzo y noto las diferencias con las que saben competir.

¿Cómo fue el último partido?

Fue una pasada. No podía dejarlo en otro sitio. Yo empecé a jugar en el CT Reus Monterols. Sabíamos que sería un partido durísimo contra las gemelas Sánchez Alayeto. Pero, me lo pasé muy bien y jugué muy bien. Jugué a un nivel que se parece bastante a mi nivel en los entrenamientos. Y en el último juego visualicé que era el final a medida que me caían los puntos en contra. El juez árbitro no me acuerdo ni qué dijo pero entró un ramo y me aplaudieron. Había más gente del habitual en una jornada de jueves por la mañana. Fue muy bonito.

¿Se debe hablar más de casos como el tuyo?

Yo no conozco ningún caso pero no creo que sea una cosa que se deba normalizar. Bueno, ni normalizar ni no normalizar. Que la gente haga lo que sienta y quiera. Yo veo a Carolina Navarro compitiendo con 47 y flipo. Muchos deportistas pasan por momentos de dudas, de estar de bajón. Momentos en el que no sabes si vas por el buen camino. Pero cada uno toma sus decisiones. Mis sensaciones son muy personales.

¿Con quién te respaldas?

Con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Me han ayudado mucho. Y me he sentido muy respaldada al tomar esta decisión. Ojalá que todos los deportistas de élite que piensan en dejarlo tengan la comprensión que he tenido yo.

¿Y ahora qué?

Quiero hacer muchas cosas. La primera, acabar la carrera de marketing. Ya estoy trabajando algunas cosas con redes sociales. Además seguiré entrenando y quizás juego algun torneo del Circuit Català. Seguiré en la Academia A2 Pádel de Juan Alday y Ángel González. Y veré qué oportunidades me salen. Ojalá sean muchas. Pero siempre cerca del pádel porqué quiero a este deporte. Sigue siendo un amor a primera vista.