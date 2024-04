"Es muy difícil decir que no a una llamada de Juan Lebrón"

Sanyo Gutiérrez empieza, en Bruselas, una nueva aventura junto a Maxi Sánchez después que Paquito Navarro decidiera emprender un rumbo nuevo con Juan Lebrón. Con el andaluz, han jugado sólo cuatro torneos juntos en este 2024. Es una de las voces más autorizadas del circuito. Y de las que hablan más claro. Daniel “Sanyo” Gutiérrez (San Luis, Argentina, 1984) es una de las derechas más elegantes. Un genio.

Decidió volver a unirse con Paquito Navarro en el inicio de 2024, pero la separación de Juan Lebrón y Alejandro Galán lo cambió todo. Lebron llamó a Paquito y la versión 2.0 del binomio entre el andaluz y el argentino, que tantas expectativas había generado, quedó en un ‘coitus interruptus’. Asegura que entiende perfectamente la decisión de Paquito Navarro. Ahora, quiere mantener el nivel de ilusión junto a Maxi Sánchez con quién llegaron a ser la mejor pareja del mundo en 2018.

Da la sensación que han pasado muchas cosas desde que empezó la temporada.

Muchísimas. A veces, parece que diga tonterías pero el tiempo me dice que no. Lo digo porque a mi me gusta hablar del futuro y visualizarlo. Y siempre he dicho que acabaríamos jugando con distintas parejas según la superficie. Cuando el pádel tenga temporadas por canchas de superficies diferentes. Dejarán de existir los proyectos a largo plazo y jugar durante un año con un solo compañero. Si tienes un estilo de juego, buscarás un compañero para los partidos de pista rápida. Por ejemplo. Y en la gira lenta jugarás con otro. En el aire libre me conviene con otro y en la gira indoor prefiero con otro. En su momento, cuando lo dije, me decían que era un extraterrestre pero yo creo que poco a poco nos acercamos a esto. Parecía exagerado y lo pronostiqué para de aquí a muchos años. Pero quizás no quedan tantos.

¿Has podido descansar?

Bueno… ha sido una semana un poco complicada porqué mi mujer estuvo representando a Argentina en el mundial de veteranas. Y me quedé con los niños. Me hice cargo. Combinar que ella pudiera jugar, ir a entrenamientos, hacer cosas que no hago cuando estoy en torneo. Pero, descanso total imposible. Almenos, pude entrenar. Hacía días que no podía y que la competición no me permitía. En Miami, sí que entrené un poco con Maxi. Hicimos algún partido pero no entrenamientos específicos.

Comienzas una nueva aventura con Maxi Sánchez. Debe ser fácil empezar un proyecto con alguien con quién te conoces tan bien.

Es todo automático. Entramos a la cancha y no hace falta ni hablar. Desde el primer día. Sabe a la pelota que voy yo y yo, a la que va él. Y él sabe cómo hacerlo para que a mi me llegue la pelota como la quiero yo.

¿Basareis vuestro pádel en cosas que ya hicisteis en vuestra anterior época juntos?

El pádel que se juega ahora no es el pádel que se jugaba en el 2018 cuando fuimos número 1. Hay parejas nuevas, el pádel ha evolucionado -o ha cambiado… Llámalo como quieras-, está más rápido, las bolas son cada vez más rápidas, se juega en pistas donde la pelota vuela. Y hay muchas más parejas muy ofensivas. Tendremos que adaptarnos a lo que el pádel requiere. Pero, la base no la vamos a cambiar. Nosotros jugamos a lo que jugamos. Seremos una pareja similar a lo que éramos pero haremos algún cambio para adaptarnos al presente del pádel.

¿Dónde os veis?

No me quiero marcar nada. Sigo con la misma ilusión con la que empecé el año. Me había marcado un buen nivel de entrenamiento y con Paco lo había logrado. Los cambios no son fáciles porqué, a mitad de temporada, es complicado encontrar un compañero para competir de igual a igual contra todos. Y con solo una semana de entrenamientos. Quiero mantener la ilusión, competir de tú a tú con quién sea y crecer. Iremos viendo. El ranking pocas veces miente.

¿Estás en un punto de tu carrera que estás menos presionado por el ránking y con más ganas de disfrutar en pista?

Es un objetivo que me marqué con mi psicóloga. Soy consciente de que tengo cosas que cambiar. El año pasado fue difícil para mi. Venía de competir por el número uno con Agus Tapia y terminamos pareja número 2. Llegando a jugar un pádel que a mi me parecía exquisito. No era el nivel que tienen ahora Tapia y Coello, pero un padel muy elegante y bonito. Donde éramos un parejon. Y, de repente, no. No por desmerecer compañeros pero eran peores que Tapia, no peores que yo. Todo el mundo es peor que Tapia. No eran peores que yo. Es como si un jugador del Madrid pasa a jugar con el Valencia. El Madrid pelea por la Champions y el Valencia, no.

¿Té frustró mucho?

Fue muy frustrante. Pasé a no ganar títulos ni hacer finales. Me chocó mucho y no me dejó sacar mi mejor nivel. Y mi actitud -a nivel compañero- no fue buena. No supe administrarlo. No supe afrontar la realidad, lo que tocaba. No podía pedirle al que tengo al lado que se convierta en Agus Tapia porqué no va a pasar. Me costó asimilar la realidad tan de golpe. Este tramo amargo ya pasó y ahora me siento bien conmigo y con mi compañero. Sin pedirle que ocupe el lugar de Agustín Tapia.

Afrontar la realidad es también asumir que Paco te llame y te diga que se marcha con Juan Lebrón?

Creo que es muy difícil decir que no a una llamada de Juan Lebrón. Con lo que juega y con el ránking que tiene. Vamos a decirlo todo. Los cambios aparecen por nivel y por ránking. Todo el mundo piensa en que pareja me pone jugar con uno o con otro. Es una realidad. Yo no le puedo decidir nada a Paco. Se va con un jugador que lo posiciona pareja número 2 y encima juega una barbaridad. ¿Qué le digo? Me lo tome lo mejor posible. Le dije que la vida da muchas vueltas. Que ahora se va con Lebrón y mañana puede que nos dejen Maxi y Juan. Y nuestros caminos se vuelvan a unir. Ahor me toca a mi y mañana le va a tocar a otro. Esto funciona así. Antes yo era quien cambiaba de compañero para jugar con alguien mejor y hace dos años mi compañero pasó a jugar con uno mejor y más joven. Nos va a llegar a todos.

¿Cómo fue la llamada con Maxi?

Le pregunté si estaba bien porque había pasado por una operación. Me dijo que estaba físicamente bien. Y le comenté que pensaba que a corto plazo nos podíamos adaptar bien al ritmo actual. Nos conocemos bien. Y si estaba dispuesto a cambiar. Fue una charla de 10 minutos y la mañana siguiente se lo dijo a Gonzalo. Y así fue.

¿Fue la primera opción?

No y él lo sabe. Es la realidad. Se lo dije. Porqué tenemos unos cuantos años. Teníamos que buscar gente joven. Él estaba con un tipo joven, con buen fisico. Mi primera opción no se dió. Tenía varios jugadores y los quería poner encima de la balanza. Pero, es con quien me podía adaptar mejor es con Maxi.

Proyecto nuevo, pala nueva.

Si, es preciosa. En la primera pala que hicimos, me puse todos los méritos y con esta no hice nada (ríe). Siux ha acertado muchísimo. Hablo de lo estético. A nivel pala, soy muy quisquilloso. Quiero que se acople a mi juego. Quiero sentir la pelota. Que sea una pala medianamente dura. Más de control que de potencia. Que tenga un buen centro.