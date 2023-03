Coello y Tapia: "Jugar unos Juegos Olímpicos sería un sueño"

Arturo Coello y Agustín Tapia están destinados a luchar por el número uno del pádel mundial "Mejor entrenar separados para echarnos de menos. Somos como una pareja"

Arturo Coello y Agustín Tapia están destinados a hacer algo grande en el pádel mundial. Con solo 20 y 23 años respectivamente se les ha etiquetado desde el primer momento como una de las parejas que pueden plantar cara a Alejandro Galán y Juan Lebrón en la lucha por destronarles del número uno. Acaban de arrancar su proyecto, pero se llevan tan bien que todo apunta a que habrá pareja para rato. Si los resultados acompañan, no habrá problema. De momento, llegaron vieron y ganaron como hacen los auténticos campeones.

Ya tienen un título en su palmarés, el de Abu Dhabi de World Padel Tour, y las semifinales en el Qatar Major de Premier Padel. Este sábado jugarán las semifinales en la localidad argentina de La Rioja (WPT). Nada mal para empezar. "Una buena racha y felices de encontrarnos bien en la pista y entendernos y disfrutar", aseguraba Coello antes de empezar la entrevista.

¿Notáis la presión de llevar la etiqueta de alternativa al número uno?

Tapia: Antes de que empezaran los torneos, sí, porque no sabíamos cómo íbamos a funcionar compitiendo. Sabíamos que habíamos hecho una buena pretemporada, que habíamos entrenado bien, pero compitiendo todavía no sabíamos qué iba a pasar. Después del primer torneo te puedo decir que nos sentimos bien y ya confiamos mucho en nosotros. Confiamos en nosotros. No sé si para número uno ahora dentro de un año o dos, pero trabajaremos para lograrlo.

Ganar el primer título es como una palmadita en la espalda. Es decir, se ve recompensado el trabajo que has hecho en la pretemporada

¿Cuánta energía da un título nada más empezar?

Coello: Lo que da es como una palmadita en la espalda. Es decir, se ve recompensado el trabajo que has hecho en la pretemporada. No siempre indica lo que va a pasar en la temporada. Yo el año pasado gané el primer torneo y hasta final de verano no volvía a ganar otro. Pero es verdad que siempre está bien empezar ganando un título. Pero nosotros seguimos en la misma línea de siempre, intentando mejorar cada día y si salen los objetivos y podemos ganar partidos, genial. Y si no, pues seguiremos trabajando obviamente.

¿Habéis cambiado muchas cosas para adaptaros el uno al otro?

Tapia: Sí estaba la incertidumbre de cómo íbamos a jugar, pero con la ayuda de nuestro equipo pudimos hacer una muy buena pretemporada y yo intentando jugar para él, él intentando jugar para mí. Todavía falta mucho trabajo por hacer, pero vamos bien. Es verdad que en nuestras anteriores parejas teníamos compañeros con experiencia y ahora tenemos que ocupar otro rol.

Os entrenáis separados ¿En qué medida esto ayuda o perjudica?

Coello: Bueno, durante la pretemporada es verdad que los dos hemos hecho un gran esfuerzo, también nuestras familias. Cuando yo iba a Barcelona me quedaba en casa de Agus. Cuando él venía a Valladolid se quedaba en casa de mis padres. También nos hemos visto en Madrid, que es donde yo vivo actualmente. Pero realmente cuando empiezan la carga de torneos en los que cumplimos 24 horas al día durante muchísimas semanas, creo que el hecho de no convivir juntos cuando no estemos de torneo es incluso bueno. Es bueno que nos echamos de menos o tengamos ganas de volver a ir al torneo, porque si constantemente nos vemos entrenando y compitiendo al final creo que se hace muy pesado. Durante este año no vamos a ver 35 semanas, así que cuando no estamos juntos es bueno porque así volvemos a enganchar con muchas ganas.

Tapia: Esto es como una pareja (risas).

Físicamente somos jóvenes y estamos preparados para una temporada tan larga, pero también echamos mucho de menos a los nuestros

¿Cómo lleváis el hecho de tener tantos torneos con sus respectivos viajes?

Tapia: Físicamente somos jóvenes y estamos preparados. Eso sí, también echamos mucho de menos a los nuestros, por eso siempre que podemos invitarles a venir a los torneos lo hacemos. Yo tengo una hermana pequeña y una un poquito más grande y la verdad es que sí que se echan de menos.

Coello: Yo creo que incluso lo llevo peor porque echo mucho de menos a mi familia, a mi novia, la convivencia. Al final añoras un montón de cosas y te das cuenta que es algo que durante el tiempo que estás en casa quizás no valoras. Este año con Agustín está siendo mucho más fácil. Estamos disfrutando mucho y nos lo pasamos muy bien. Hemos tenido una conexión muy buena fuera de la pista también, así que se está haciendo menos duro que otros años.

Seguro que congeniáis mejor que con un veterano al lado

Coello: La relación que yo tenía por ejemplo con Fer (Belasteguín) era muy buena. La relación de Agus con Sanyo era muy buena, pero al final la edad es tan parecida que nos entendemos mejor, compartimos más aficiones, más gustos, tenemos más cosas de las que hablar que quizás con las parejas anteriores.

¿Sois optimistas en que haya una rápida solución en el conflicto entre World Padel Tour y Premier Padel?

Coello: Es una cosa que se está solucionando entre los dos circuitos, nosotros nos dedicamos a jugar. En nuestro caso, además no estamos en la Junta en la Asociación de Jugadores. Lo delegamos todo en los compañeros que lo están haciendo muy bien. Nosotros nos enfocamos en intentar jugar, en estar perfectos en cada torneo y

Ojalá que se solucione cuanto antes mejor el conflicto entre World Padel Tour y Premier Padel

ojalá que se solucione cuanto antes mejor.

¿Os imagináis jugando unos Juegos Olímpicos?

Tapia: Todavía queda mucho trabajo, pero sería un sueño.

Por edad tenéis opciones.

Coello: Depende en qué año se haga y si cuando se hace estamos entre los mejores.. Yo creo que representar a tu país en Juegos Olímpicos puede ser el mayor galardón que un deportista puede tener. A nivel personal me haría muchísima ilusión y creo que sería algo que en mi carrera y en mi vida remarcaría porque es algo único.