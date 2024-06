“Quiero hacer las cosas bien y mi idea es estar el máximo tiempo posible compitiendo con las mejores”

Malen Osa (Oñati, 2003) es una joven corredora de trail running que está avanzando en este deporte a base de buenos resultados. El más destacado lo ha conseguido recientemente en la maratón Zegama – Aizkorri, tras quedar segunda en esta prueba con mucho nivel y de reconocido prestigio internacional. Forma parte del equipo de Salomon y en esta entrevista repasamos su carrera en Zegama, sus inicios, sus objetivos más inmediatos y su mirada al futuro.

¿Casi dos semanas después sigues reviviendo tu entrada en la meta de la Zegama – Aizkorri?

Sí, al final es muy difícil desconectar porque te pasan muchas fotos y vídeos y lo tengo todavía bastante presente, pero como la carrera fue bien esto es positivo.

Fuiste de menos a más durante la carrera. ¿Era tu estrategia teniendo en cuenta que se trataba de tu primera maratón?

La verdad es que siempre corro de menos a más, si te fijas en todos los resultados que tengo siempre salgo por detrás. Esta vez también tenía pensado salir guardando bastante para el final, aunque al principio las sensaciones no fueron las esperadas pese a que estaba yendo en los tiempos planificados, pero las sensaciones eran muy malas. No sé decirte si era la estrategia o no. En una maratón la gente sale muy rápido y luego se paga. Por esa parte lo hice muy bien, salir con cabeza por detrás y luego apretar más a partir de la mitad.

Dices que las sensaciones eran malas...

Me sentía sin fuerzas, me pesaban mucho las piernas y me sentía fuera de competición. Me pasaba mucha gente que, con todo el respeto, ni conocía, y me desanimé un poco. Si en el kilómetro 6 estás cansada y no puedes tirar te preguntas “¿cómo voy a llegar al km 42?”. Entonces sí que me entró un poco de bajón y me desanimé un poco, pero en el km 10 cambiaron las cosas, todavía no sé muy bien porqué, y luego ya disfruté muchísimo.

Eres de Oñati, al otro lado de la Sierra del Aizkorri. ¿Habías entrenado mucho previamente el recorrido?

Sí, vivo justo al otro lado del Aizkorri y la segunda parte de la maratón ha sido siempre mi casa y he entrenado ahí durante muchos años, pero no porque sea la Zegama, sino porque es mi lugar de entrenamiento. Sobre todo, la parte del cresterío, la parte llana de Urbía, la última subida de Andraitz y la última bajada lo conocía muy bien. Es verdad que para preparar Zegama he ido bastante ahí para conocer mejor la primera subida hasta Aratz y la zona de Sancti Spiritu. Las últimas cuatro semanas sí que he ido bastante ahí.

La baja de Sara Alonso te dejaba con una rival fuerte menos, ¿pero al ser tu amiga qué sensaciones te produjo la noticia?

Fue evidentemente negativa la noticia, porque ella era la que más merecía estar después de la lesión del 2023 y se lo había preparado con muchas ganas y la aprecio mucho, le tengo mucho cariño y me dio mucha pena viendo, sobre todo, cómo fue la situación, porque en 24 horas se le borró el sueño del mapa. Es mi rival directa, sobre todo en las Golden Trail World Series (GTWS), nos estamos quitando los puntos la una a la otra, pero, aunque siempre quiero ganarla y es mi mayor rival también es mi amiga y quiero que le vaya bien. Quiero que consiga lo que se merece, y se merecía estar en Zegama y estoy segura de que, no sé si ganaría, pero estaría delante seguro.

¿Por qué se vive con tanta pasión la Zegama - Aizkorri?

Por una parte, los vascos ponemos mucho empeño en todo lo que hacemos y la mayoría de la afición es vasca y creo que eso se nota. Además, ya es una tradición y se ha convertido en un día importante en toda Euskal Herria y te diría que en toda España. En el panorama internacional es la maratón más prestigiosa de trail running y el ambiente que se crea le gusta tanto al espectador que lo hace todavía más. Al final es una conexión con el corredor y los espectadores y ellos lo disfrutan tanto como nosotros.

¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo del trail?

Yo empecé porque se vetaron los deportes de grupo por la pandemia y por aquél entonces jugaba al futbol y siempre me ha gustado el monte, siempre me han llevado al monte de pequeña. No vengo del atletismo y lo que me gustaba era estar en la naturaleza. Empecé a correr un poco y sí que había una carrera en mi pueblo, en Oñati, la Aloñako Igoera, que todavía se hace y que la llaman la pequeña Zegama porque el ambiente también es muy espectacular, y soñaba con ser finisher en esa carrera. Un poco con la tontería empecé a ir más al monte, y al ver que me gustaba mucho la sensación hice un par de carrera antes, y gané las dos. Fue sorpresa tras sorpresa, me gustó, vi que rendía bien y a partir de ahí empecé con un entrenador y me planteé seriamente hacer una temporada en el trail. Y así estamos.

Ahora estás en las filas de Salomon, ¿pero has recibido otras ofertas de marcas tras tus buenos resultados?

Sí, las marcas siempre te ven y al final esto es un negocio quieras o no. Sí que he recibido durante estos dos años llamadas de otras marcas. La verdad es siempre estoy abierta a todo, siempre escucho lo que me tengan que decir y no solo por ahora sino para el futuro también. Pero es verdad que ahora en Salomon estoy súper contenta, me tratan muy bien, tengo condiciones muy buenas y sobre todo me siento muy querida por el grupo. Muchas veces no es solo la parte económica, sino que es un equipo que te aporta muchas facilidades, como apoyo en viajes, hacemos también entrenamientos conjuntos en grupo, es una pasada cómo te personalizan el material y cómo te escuchan las necesidades. Es una marca muy completa y te diría que una de las mejores del mundo. Es un sueño estar con ellos.

¿Tu entorno más cercano cómo vive tu actual momento en el trail?

Todavía están un poco flipando, ellos ven que disfruto y eso es lo que les importa, pero es verdad que todo ha sido muy de repente y antes de asimilar un paso viene otro. Creo que ahora con Zegama ha cambiado un poco, pero todavía no saben las dimensiones en las que estoy corriendo. En casa soy la misma, me ven feliz y se quedan con eso, pero para ellos ha sido un gran cambio.

¿Cuál es tu calendario más inmediato?

Ahora en junio no correré y entrenaré. A mitades de julio quiero hacer una carrera que todavía no sé muy bien cual, estoy barajando diversas opciones. La segunda parte empezar a preparar la carrera del 18 de agosto en Polonia con mi cuarta carrera de las GTWS, porque a Sierre Zinale no iré. Luego ya haré un par de carrera más por España antes de la final de las GTWS que será el 21 de octubre en Suiza.

¿Cómo ves tu futuro en el mundo del trail, te ves compitiendo durante mucho tiempo?

Siempre digo que quiero mejorar año tras año, pero mi intención es sacar una mejor versión en siete o diez años. Soy muy joven y estoy compitiendo con gente de 30 o 35 años y quiero llegar con mucho potencial. Quiero hacer las cosas bien y mi idea es estar el máximo tiempo posible compitiendo con los mejores. En cuanto a distancias, ahora he hecho el salto a la maratón, pero quiero ir poco a poco y los años que vienen hacer más maratones y adaptarme a esta distancia. Luego, más adelante, no descarto las ultras, pero todavía está muy lejos, y ya veremos.