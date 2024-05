Kilian Jornet mantiene su reinado y Sylvia Nordskar se corona en Zegama

Han pasado 17 años desde que un joven adolescente llamado Kilian Jornet ganó por primera vez la maratón de Zegama-Aizkorri. Casi dos décadas después, el atleta de la Cerdaña residente en Noruega ha vuelto a demostrar porque es el mejor corredor de montaña de la historia. Jornet se ha impuesto en la 23ª edición de la Zegama – Aizkorri Mendi Maratoia con un tiempo final de 3 horas, 38 minutos y 7 segundos, adjudicándose su undécima victoria en esta mítica prueba vasca.

Sylvia Nordskar ha sido la flamante vencedora en categoría femenina tras quedar cuarta en la edición del año pasado. La corredora noruega ha cruzado la línea de meta (4:29:12) tras imponerse con autoridad, liderando la carrera desde Sancti Spiritu (km 19,5). La atleta vasca, Malen Osa, ha llegado en segunda posición a seis minutos de Nordskar y con calambres en las piernas y tan solo 20 segundos por delante de Marta Martínez Abellán.

JORNET LIDERA DESDE EL INICIO

La tercera prueba del circuito de las Golden Trail World Series, que atrae a los mejores atletas de trail running, no ha defraudado las expectativas y tampoco ha saltado la sorpresa en categoría masculina. El ceretano ha puesto una marcha más desde el pistoletazo de salida, liderando desde el inicio para dejar claro que sigue riendo el rey del trail running y de momento no tiene rival que pueda hacerle sombra, al menos en esta carrera.

El interés también se ha centrado en la lucha por las otras plazas del podio, con hasta cuatro corredores separados por muy poco tiempo en la parte final del recorrido. Entre ellos el campeón de la edición 2023, Manuel Merillas, el marroquí Elhousine Elazzaoui, el polaco Bartlomiej Przedwojewski y el italiano Luca del Pero. Finalmente, Elazzaoui se ha llevado la medalla de plata y menos de minuto después ha entrado Przedwojewski en la plaza de Zegama con un gran esfuerzo final que le ha valido el tercer cajón del podio.

Jornet, tras su victoria ha afirmado que la Zegama – Aizkorri “es una carrera que siempre tienes ganas de volver, por el ambiente que hay y siempre he sentido el amor de la organización y de la gente desde el inicio. Sin duda esta prueba me ha forzado como atleta y sin lo que he vivido aquí no se podría entender mi trayectoria”, ha añadido.

El top 5 masculino de la Zegama-Aizkorri 2024 / ©Pablo Expósito

NORDSKAR SE LLEVA SU PRIMERA ZEGAMA

La noruega Sylvia Nordskar se ha situado en los primeros compases de la maratón con un grupo de corredoras hasta que ha tomado el liderato antes de la famosa subida de Sancti Spiritu, donde centenares de aficionados arropan sin cesar a los corredores. Un liderato que ha mantenido hasta el final con solvencia.

La guipuzcoana Malen Osa también ha hecho una carrera de menos a más en su debut en distancia maratón, demostrando que tiene un gran futuro por delante en el mundo del trail running. Su paisana y amiga, Sara Alonso, finalmente no ha podido tomar la salida por un episodio de fiebre que ha impedido su participación.

El top 5 femenino en la Zegama-Aizkorri 2024 / ©Pablo Expósito

UN RECORRIDO TÉCNICO, AUNQUE SIN LLUVIA

Los 500 afortunados con dorsal se han encontrado un día nublado, aunque sin lluvia y con buena temperatura, y un recorrido con una distancia de 42.195 kilómetros y un total de 5.472 metros de desnivel acumulado. Esta prueba no solo examina la resistencia física, sino también el coraje y la técnica de los corredores a medida que avanzan a través de los impresionantes paisajes del macizo de Aratz y la Sierra de Aizkorri.

La ruta incluye cumbres emblemáticas como Aratz, Aizkorri y Aketegi, ofreciendo vistas de praderas, bosques espesos y crestas rocosas. Además, los atletas también afrontan tramos de alta montaña como Ametzgaina, San Donato y Aiako Harri, conocidos por su demanda técnica y elevada dificultad.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

Esta nueva edición de la Zegama - Aizkorri ha sido retransmitida en vivo en cuatro idiomas diferentes: en euskera a través de ETB1, la televisión local del País Vasco; en catalán por TV3-Esports3; en castellano por el canal oficial de YouTube de la carrera; y en inglés por el canal de YouTube de las Golden Trail World Series. Una retransmisión que ha obtenido una cifra récord de audiencia, con un pico máximo de casi 30.000 personas conectadas en el streaming en castellano. La pasión por el trail running sigue creciendo y Zegama ha brillado una vez más en su máximo esplendor.