“No hay ningún deporte de alta competición que sea idílico”

Sílvia Puigarnau (Agramunt, 1987) es una atleta de trail running y de esquí y una auténtica apasionada por el deporte y la naturaleza. Además, compagina su actividad deportiva con la responsabilidad de dirigir INEFC Pirineus en la Seu de Urgell (Lleida). Puigarnau, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, con un doctorado basado en la motivación deportiva, estará este sábado en la línea de salida de Acantilados del Norte (La Palma), una prueba que abre el circuito 2024 de las Merrell Skyrunner® World Series. Un inicio de temporada que afronta con nuevo equipo (Scarpa) y con máxima motivación.

Atleta de montaña, directora en INEFC de Lleida, investigadora... ¿tienes tiempo libre?

Mucho tiempo libre no tengo. Al final, cuando no estoy entrenando, estoy trabajando porque el proyecto que llevo es muy grande y estamos creando el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Seu d'Urgell y aún no tenemos el grado completo. El año que viene empezaremos el cuarto curso y también con previsión de hacer un máster y otras formaciones. Mis entrenamientos semanales los coloco y luego intentó colocar las reuniones. Las clases que imparto también las tengo en cuenta y poco tiempo libre me queda. Es como estar en dos trabajos.

Sin la montaña y los deportes de resistencia, ¿qué haría Sílvia Puigarnau?

Pues no lo sé. Llevo muchos años, no compitiendo siempre, pero estoy vinculada a la montaña desde muy pequeña. Hay épocas en las que he estado lesionada y me ha costado. Siempre he intentado hacer deporte de otra forma, cuando no podía correr o no podía disfrutar tanto de la montaña. Pero no lo he pasado del todo bien, siempre me ha faltado esa parte liberadora. Seguramente, me tendría que buscar otra afición, aunque estudié música de pequeña y siempre de vez en cuando tengo mi piano, bajo a casa de mis padres y me relaja poderlo tocarlo.

A veces el trail desde fuera parece todo idílico, ¿pero realmente lo es para los deportistas de élite?

Yo creo que no hay ningún deporte de alta competición que sea idílico. A veces me dicen que ‘es muy sacrificado lo que haces’. Sí y no, porque soy una persona muy estructurada y no sé si podría vivir sin esto. Aunque no es oro todo lo que reluce, hay entrenos intensos y desagradables. Por ejemplo, este fin de semana me enganchó la nieve entrenando y me quedaba hora y media y la hice. Con nieve y agua, porque en la competición te lo vas a encontrar.

Los sacrificios de competir en la élite...

No poder decir que no a una cena e intentar ir a dormir cada día a una hora para poder descansar. Son pequeñas cosas, como la alimentación que a lo mejor para el resto del mundo será un gran sacrificio, pero para mí no lo es. Además, también que tú tienes un gran trabajo detrás y no siempre vas a conseguir estar delante, porque la otra gente entrena mucho y cada momento de tu temporada es diferente. Yo estoy casi en pretemporada y los resultados que voy a tener ahora no van a ser los mejores, pero tengo que saber dónde estoy y buscar un objetivo.

Este sábado competirás en la prueba Acantilados del Norte SkyRace. ¿Cómo te la planteas?

Me la planteo para coger un poco más de confianza y un poco de forma para estar más en carreras de larga distancia de entre 90 y 110 km. Corro en Acantilados que es una prueba de 29 km con 2.200 metros. La verdad es que he mejorado bastante en estos dos últimos meses, pero he empezado a entrenar a mediados de enero, no como el resto de las personas, ya que terminé la temporada a mediados de diciembre. Mi objetivo es el de ponerme en una situación competitiva exigente y realmente hacer un top 20, porque la normativa de Skyrunning dice que tienes que hacer tres competiciones en el top 20 para ir a la final. Es un objetivo que creo que puedo conseguir realmente. Aunque hay mucho nivel, pero creo que puedo cumplir con este objetivo y si lo puedo mejorar, mucho mejor.

¿Te gustan sobre todo las pruebas más técnicas como las del circuito de las Merrell Skyrunner World Series?

La verdad es que sí, me gusta mucho este perfil. Lo que pasa es que han tendido ahora a reducir las distancias de las carreras. Antes, cuando yo empecé a correr en 2017 había las SkyUltra y las pruebas Sky más cortas, y ahora han ido sacando estas carreras que son todas de una distancia más corta. Yo me siento realmente mucho más cómoda en carreras de una distancia ultra, porque veo que no soy tan competente como con las largas. Voy a escoger del circuito, aparte de esta de Acantilados, las más largas, tanto en el clima como en el recorrido. La final de las Merrell Skyrunner® World Series también es una carrera larga, me interesa porque es más como maratón y después voy a escoger las más largas, porque me encanta el tipo de recorrido que hacen. Soy mucho más competente cuando pasan las cinco horas de carrera.

Durante las lesiones que has tenido, ¿en quién te has apoyado más?

Siempre he tenido psicóloga deportiva, porque aparte de que soy un poco exigente en los dos ámbitos, tanto en el laboral como en el deportivo, tengo que poner los pies en el suelo y saber lo que puedo hacer y confiar en mí. Me falta mucha confianza en lo que pueda hacer. Me doy cuenta de que con un poco más de confianza hago cosas que no pensaba. Y las lesiones me han ayudado mucho. En casa, mi pareja también es corredor, entonces es complicado porque tú estás en una lesión larga y en casa siguen compitiendo. Yo creo que me ha hecho crecer mucho. En la primera no lo pasé muy bien, pero la segunda creo que me ayudó mucho a cambiar el chip. Disfruté mucho del proceso de recuperarme y creo que me ha ayudado este cambio que he hecho de chip. Y también me he apoyado en el proyecto laboral.

¿Cuál es la situación del trail actual en España según tu opinión?

Lleva muchos años en auge. Yo ya tengo 36 años y empecé a correr en carreras más amateurs hace unos diez años y ha cambiado totalmente. Después también con la entrada de la Federación de Atletismo ha habido un aumento del rendimiento, pero a la vez, quizá estamos haciendo crosses en la montaña y no tanta montaña pura. Y las organizaciones ven eso como una oportunidad para acercarse más a la población, con lo consiguiente de sacar un beneficio. Si yo puedo poner más personas porque el camino es más fácil, yo voy a tener más beneficio. Y esto es lo que está pasando, que muchas carreras y circuitos están simplificando sus tracks y carreras para poder abarcar a más gente. Y no sé dónde va a poder ir, si va acabar siendo olímpico o no. Pero tengo claro que, si va a ser olímpico, no va ser el trail como yo lo entiendo. Las carreras de montaña en las que realmente vives situaciones de alta montaña. Yo creo que va a ser más lo que está haciendo la Federación de Atletismo.

¿De todos los deportes outdoor que practicas te quedas más con alguno en concreto?

Actualmente, como este año he conseguido una estabilidad entrenando después de estas dos lesiones fuertes que he tenido estos dos años, la verdad es que corro muchos más kilómetros que otra cosa. Este año por la falta de nieve he esquiado menos que en invierno y he cruzado mucho con esquí de montaña. El principal es el trail y me toca también correr en llano para mejorar aspectos del trail también. Todos los entrenamientos, sean en bicicleta, esquí o de fuerza, van orientados a la mejora de las carreras por montaña.

Ya no formas parte del equipo de BROOKS y estás en SCARPA. ¿Cómo ha ido este cambio de marca?

Este año pasado finalizó el contrato con Brooks y la verdad es que con ellos he vivido las dos lesiones: una rotura del ligamento del pie y un pequeño arrancamiento parcial del tensor de la fascia lata. Entonces me ha costado, he tenido rendimiento con ellos, pero yo ya pensaba, que no se me iba a renovar, aunque terminé la temporada muy bien con los resultados que hice a final de temporada. Sin embargo, no fue por los resultados, sino por una cuestión de que querían cambiar la orientación del equipo con gente mucho más joven que apostase por ser profesional. Y yo no voy a dejar mi trabajo, porque me encanta. El trabajo que estoy haciendo creo que es mi proyecto de vida. Y a todos los que éramos mayores de edad, superando la treintena, nos finalizaba el contrato. Y estaba muy tranquila, la verdad, porque yo confío en mí, he corrido cuando no tenía marcas, he hecho lo mismo, he hecho grandes resultados. Cuando quedé tercera en el Europeo no tenía marca. Por lo tanto, yo no me gasto el dinero saliendo de fiesta u otras cosas. A lo mejor no voy tan lejos, pero seguiré compitiendo al más alto nivel. Y gracias a viajar a Tailandia estuve hablando con Scarpa internacional y con su líder, Marco de Gasperi. Como me siento muy identificada con la marca por el tema de la tecnicidad, me gustan mucho las carreras técnicas y auténticas. Esto de correr tanto o dar vueltas a un circuito no me gusta. Y creo que hemos hecho un match, porque hablábamos ahí de carreras que me gustaría hacer. Y se dio cuenta de que he hecho las carreras más extremas que hay en el mundo. Y cuadramos enseguida y estoy encantada de este cambio.