Albert Balcells: «El Euro Mobility Festival tiene un enorme potencial»

Ha crecido con el empuje de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental

El Euro Mobility Festival es un festival dedicado al mundo de la movilidad sostenible. Se celebra en Girona en las mismas fechas que Sea Otter Europe y en la misma sede y, en esta 3a edición, busca seguir consolidando su propia propuesta tras crecer aprovechando el tirón de la propia Sea Otter Europe. Hemos hablado con Albert Balcells, CEO de Ocisport (empresa organizadora del evento) sobre el potencial de crecimiento y características del Euro Mobility Festival.

Ya está creando su propia personalidad

No hay duda alguna de que la Sea Otter Europe (SOE) es un festival de la bicicleta que funciona. Lo hace en todos sus aspectos. El deportivo, el de asistencia de público, el de interés de los expositores, el de test de bicicletas… año tras año se ha ido consolidando y es evidente que ya es uno de los eventos que las marcas del mundo del ciclismo tienen marcado en sus agendas como imprescindible. La propia expansión de la Sea Otter Europe ha hecho que se amplíe la variedad de marcas que quieren tener presencia en el festival. Uno de los sectores al alza en los últimos años era el de la movilidad sostenible, un tema que, además, encaja a la perfección con Girona, sede de la Sea Otter Europe, como ciudad pionera y concienciada en potenciar la movilidad sostenible.

Viendo ese creciente interés de las marcas nacía el Euro Mobility Festival hace 2 años. La respuesta de expositores y público ha sido muy positiva y está claro que el potencial en este campo es enorme: «Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental ya está funcionando muy bien. El Euro Mobility Festival ha crecido junto a la SOE pero ya está creando su propia personalidad» explica Balcells sobre los inicios de este evento.

También llegan más marcas vinculadas al mundo del motor. Hemos demostrado que tienen un camino para crecer y darse a conocer a nuevos clientes.

El origen del Euro Mobility Festival es algo natural: «Ya había muchas marcas que venían a exponer y que tenían una división orientada a la movilidad urbana. Pero dentro de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental se mostraban más como marcas deportivas. En ese aspecto no había problema. Pero las marcas únicamente centradas en la movilidad urbana no parecían encajar en el carácter más deportivo de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Pero llega el Euro Mobility Festival y pasan a tener su propio espacio, con su propia comunicación y con la capacidad de llegar al público que buscan. Pasan a tener más visibilidad y protagonismo.»

Viendo el carácter del Euro Mobility Festival es evidente que es un evento que va a traer nuevas marcas. Pero no solo eso, también va a suponer la llegada de un nuevo público. «Los usuarios saben que van a encontrar bicis, tecnología, diferentes formas de movilidad… y tenemos acuerdos con entidades centradas en la movilidad urbana. Son nuevos actores alejados del mundo deportivo de la bicicleta. Por eso también llegan más marcas vinculadas al mundo del motor. Hemos demostrado que tienen un camino para crecer y darse a conocer a nuevos clientes.»

Sea Otter Europe / SPORT.es

Gracias al componente deportivo de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental su público tiene un perfil sano, deportivo, concienciado con el medio ambiente.

Eso hace que el Euro Mobility Festival sea mucho más que bicis. «La movilidad tiene un concepto mucho más genérico. Si hablamos de ciclismo está centrada en la bicicleta, pero en movilidad ya vemos que hay marcas de motos o de coches que tienen interés en estar presentes en un evento como este. Tanto para darse a conocer en el mundo de la movilidad urbana como para llegar a un público y entorno sano como el de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. No hay que olvidar que gracias al componente deportivo de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental su público tiene un perfil sano, deportivo, concienciado con el medio ambiente. Las dos cosas son muy complementarias.»

¿Qué te encontrarás si quieres ir al Euro Mobility Festival? El propio Albert Balcells nos lo explica: «se encontrará las marcas líderes del sector, marcas que son exclusivas de movilidad y otras que no. Las hay muy específicas del mundo de la movilidad, pero otras que la movilidad es una parte de sus productos. Así que encontrarán una gran plataforma de bicis urbanas. Desde cargobikes, bicis para llevar a los niños al colegio, vehículos de movilidad personal, baterías, aplicaciones, temas de seguridad… todo lo que supone la industria complementaria al mundo de la movilidad sostenible. El objetivo es ofrecer soluciones en movilidad urbana.»

Sea Otter Europe / SPORT.es

También vemos el evento como una forma de captar nuevos futuros deportistas.

El potencial de crecimiento del Euro Mobility Festival es enorme. «En Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental hay cierta estabilización, pero en el Euro Mobility Festival estamos ofreciendo muchas nuevas oportunidades. El público objetivo es mucho más grande. Ahora mismo los dos eventos se retroalimentan juntos muy bien.»

Ocisport siempre ha estado asociada a eventos de carácter deportivo (entre su lista de pruebas organizadas cuentan con la Copa del Mundo de MTB en Andorra, entre las decenas de competiciones que gestionan año tras año). Ahora se encuentran con una audiencia nueva. «Cada año vemos que viene más gente a la feria en busca de soluciones de movilidad. Es gente que quizás nunca entraría en la SOE por la vertiente deportiva. Un caso habitual es ver como alguien que se capta a través de la movilidad urbana acaba sumándose a la vertiente deportiva de la bicicleta. Así que también vemos el evento como una forma de captar nuevos futuros deportistas.»

El Euro Mobility Festival se celebrará los días 20-21-22 septiembre 2024.

Más información: www.euromobilityfestival.com y www.seaottereurope.com