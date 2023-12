Osasuna se encomienda a un Raúl García de Oro

Osasuna tiene una mina de oro en Raúl García de Haro. El joven delantero, llegado este pasado verano desde el Betis a cambio de 6,5 millones de euros, no estaba teniendo continuidad con Jagoba Arrasate. Siempre con un papel de revulsivo, al de Olesa de Montserrat no le estaban saliendo las cosas. Todo puede haber cambiado hoy contra el Rayo Vallecano (1-0). En un partido sin demasiadas ocasiones, Raúl salió en el 84' y once minutos después vivía el momento que tanto ansiaba: el sabor del gol. En un córner se elevó por encima de Balliu y dejó los tres puntos en un Sadar que necesitaba ver volver a ganar a su equipo.

Los espectadores que como casi siempre llenaron el feudo rojillo masticaron cemento durante gran parte de la noche. Ni Osasuna ni Rayo propusieron un fútbol especialmente atractivo y eso se tradujo en un duelo de ritmo lento, con pocas ideas y donde el balón parado cobró una importancia vital. Empezó jugando esa baza el Rayo, mejor en el primer acto. Lejeune, peligroso como siempre desde los tiros libres desde más allá de los 20 metros, puso a prueba a Sergio Herrera con un lanzamiento que los dedos del meta y el palo impidieron que se convirtiera en el 0-1.

Fue la más clara de los de Francisco junto con una de Mumin a la media hora. El central no aprovechó un fallo en el despeje de David García y su remate se marchó arriba. Poco o nada de Osasuna. Sergio Herrera sustentó a su equipo también al inicio de la segunda parte con una gran intervención a contrapie en un remate de Raúl de Tomás en el corazón del área. Nuevamente Lejeune amenazó al meta de los navarros en otra 'folha seca' que esta vez lamió la red superior.

Con el paso de los minutos Osasuna empezó a ganar terreno y ya no hubo rastro del Rayo más allá de su campo. Sendos cabezazos de Budimir y David García amenazaron a Dimitrievski, que se salvó por poco cuando Iker Muñoz en el 78' cabeceó el cuero en un saque de esquina que el horizontal escupió. Ya había agitado entonces el equipo Arrasate, que terminó de quemar sus naves con un triple cambio en el 84'.

Dimitrievski sacó ya en el añadido lo que parecía que era la última para los rojillos en un remate de Moncayola donde también se pidió penalti pero el último acto lo firmó Raúl García de Haro. Otra vez un córner. Otra vez de cabeza. Y esta vez sí, para dentro. Se elevó por encima de Balliu en el segundo palo y se desató la locura en El Sadar. Pudo sentenciar a renglón seguido Budimir en una contra mientras el Rayo ya se volcó, pero le pegó con la derecha y desperdició el 2-0. No lo necesitó Osasuna, que frena una racha de seis partidos sin vencer.