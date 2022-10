Por fin Xavi se ha dado cuenta

Las dos últimas, y exitosas, innovaciones tácticas de Xavi demuestran que el técnico sacó conclusiones de la derrota contra el Madrid y ya se ha dado cuenta de que en el fútbol actual no valen las mismas doctrinas que en el de su época.

En el Bernabéu, Xavi chocó definitivamente contra la realidad. Ya le pasó en Munich y en Milan, en el Camp Nou contra el Inter fue una certeza y en Madrid se le cayó la venda de los ojos. Allí decidió llevar el ADN hasta las últimas consecuencias, poniendo todo el toque en el asador y renunciando a las piernas de Gavi. El resultado lo conocemos todos.

Así que frente al Villarreal los extremos ya no fueron tan extremos y en el festival ante el Athletic, directamente renunció al sagrado 4-3-3 al sumar a De Jong en el centro del campo y situar a Pedri de falso extremo izquierdo, a lo Iniesta en buena parte de la época dorada. El resultado también lo conocemos todos.

LA EVOLUCIÓN

No tengo ninguna duda de que lo del Athletic fue una prueba para lo de esta noche contra el Bayern. Seguramente será tarde, pero no olvidemos que a veces hay milagros, como los dos de Tenerife y el de Riazor. ¡Qué grande fue aquello! El caso es que por Europa hay que ir con un centro del campo poderoso, con poder de creación, pero también de contención. El Bayern y el Inter ganaron por ahí. Pero es que cuando llegamos al Madrid la cosa no admite dudas.

El campeón de Europa y de la Liga juega con un cuarto hombre que está siendo decisivo: Valverde. El uruguayo le da fuerza y consistencia en la medular, libera a Modric y es un llegador por banda o por donde haga falta, de primerísimo nivel. El Barça puede crear esta figura entre Gavi y Pedri para que del equilibrio y la visión de juego se encargue De Jong, que no tiene sitio en la fórmula de los tres delanteros con dos extremos puros. No pasa nada por no jugar con un 4-3-3 de libro.

No es ningún sacrilegio recurrir al cuarto hombre que tan bien les va a algunos. Con Dembélé y Lewandowski hay suficiente arriba, a lo Vinicius y Benzema en el Madrid. No hay que cerrar las puertas a la evolución.

La clave

No pasa nada, y menos contra grandes rivales, por no jugar con un 4-3-3 de libro