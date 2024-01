Xavi apuesta por la meritocracia

Xavi habla con Lewandowski en el entrenamiento / Javi Ferrándiz

La primera parte del Barça en Las Palmas en el partido que cerraba la primera vuelta de la Liga fue deficiente. Una vez más, el equipo de Xavi no estuvo a la altura del campeón y muy lejos de una plantilla que aspira a ganar títulos. Quedó claro que si el conjunto azulgrana quiere remontar los siete puntos de desventaja con el Real Madrid y el Girona en la Liga, deberá mejorar mucho su juego.

Pero no todo fueron noticias negativas en el primer encuentro de este 2024. Para empezar, el resultado acabó sonriendo a los de Xavi, aunque fuese de penalti y en tiempo de descuento. El equipo creyó hasta el final y logró tres puntos vitales para seguir manteniendo esperanzas de título y, de paso, alejarse un poco de Athletic y Atlético de Madrid, ahora mismo dos rivales por las cuatro plazas que dan derecho a jugar la nueva Champions de la UEFA la próxima temporada mientras se espera que el proyecto de Superliga vea la luz.

Y otra buena noticia fue la meritocracia por la que apostó el técnico de Terrassa antes y durante el partido. Parece que se han acabado los intocables en el equipo. Joao Félix no estuvo nada bien contra el Almería como no lo había estado antes en otros encuentros y Xavi prefirió que fuese Ferran Torres el delantero titular al lado de Raphinha y Lewandowski. Por rendimiento, se lo merecía el valenciano. Y lo mismo pasó cuando el de Terrassa decidió mover el banquillo en busca de la victoria. Lewandowski no había estado nada fino, mientras Ferran Torres había marcado el tanto del empate. El polaco siempre había sido intocable, pero Xavi apostó por mantener al internacional español sobre el terreno de juego y prescindir de Lewandowski para dar entrada a Joao Félix, enviando a Ferran Torres al centro del ataque. Y otro ejemplo más de la nueva apuesta de Xavi por la meritocracia se vio en el once titular que presentó ante los de García Pimienta. El entrenador egarense decidió mantener en el equipo a Sergi Roberto tras el buen partido que el capitán había realizado ante el Almería, con dos goles salvadores que dieron el triunfo al equipo azulgrana. Dos goles que, con un poco más de suerte y de puntería, pudieron haber sido cuatro.

Es el camino, un buen síntoma, que nadie se sienta y se considere fijo e indiscutible. Que todo el mundo sepa que, si quiere jugar, deberá rendir al cien por cien. Xavi debe seguir aplicando esta fórmula en los próximos partidos, con Raphinha en el punto de mira. La irregularidad del extremo brasileño quizá también necesite una dosis de banquillo y una nueva oportunidad para Lamine Yamal en el once titular.