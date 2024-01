El plan del Barça con Joao Felix

Joao Félix acumula dos suplencias consecutivas con el Barça, pero el plan de futuro con el jugador portugués no varia: la dirección deportiva y la directiva blaugrana cuentan con el delantero para el futuro y van a intentar encontrar una solución con el Atlético en este mes de enero. Joao seguirá en el Barça siempre que la operación sea económicamente interesante para la entidad.

El delantero portugués parece ser uno de los señalados por Xavi ante el mal momento deportivo del equipo. Ferrán Torres está pasando por delante de él en el once tras unas semanas en las que Joao no ha visto puerta, algo que no preocupa demasiado al área deportiva. Son conscientes de su potencial y tienen claro que volverá a recuperar las buenas sensaciones que dio en el inicio de la temporada.

A Joao le gustaría jugar más, pero tampoco pierde la calma ya que es consciente de la confianza total que tiene el club en él. Su fichaje fue una apuesta de club por encima del cuerpo técnico y su continuidad también va por el mismo camino. En el Barça creen que se trata de una buena oportunidad de mercado para hacerse con un activo potente y joven a un precio bajo y lo van a intentar.

El agente del jugador, Jorge Mendes, tiene claras las condiciones del Barça y todo pasa por prorrogar la cesión por una temporada más incluyendo una opción de compra asequible. Una solución que sea cómoda tanto para el club blaugrana comopara el Atlético y teniendo claro que Joao no desea moverse de Barcelona. El Atlético apuesta más por un traspaso, pero ahora ya abre la puerta a cualquier operación para evitar tener un problema durante el verano.

Joao Félix ha marcado seis goles este curso y ha dado tres asistencias aunque el último mes no ha sido bueno, coincidiendo también con el bajón de juego del equipo. El futbolista espera ser decisivo en el tramo final de la temporada y también quiere resolver cuanto antes su futuro para tener mayor tranquilidad.