La última jugada de Xavi con Abde

Xavi ha manifestado en reiteradas ocasiones que Abde ha completado una temporada espectacular en Osasuna y que ha hecho méritos más que suficientes para regresar al Camp Nou y, como mínimo, pelear por una plaza en la plantilla. La puerta del técnico está abierta; otra cosa muy distinta es que el futbolista quiera cruzarla.

El técnico del Barça no se anda por las ramas y quiere evitar todo tipo de malentendidos que puedan pasarle factura interna en el vestuario. Por ejemplo, en el caso Abde. Consciente del intenso carácter del marroquí, Xavi no se esconde a la hora de plantear el difícil puzle que debe encajar en esta pretemporada: la plantilla va sobrada de extremos -Dembélé, Raphinha, Ferran Torres, incluso Ansu y algunos canteranos-, todos merecen su oportunidad, pero es evidente que uno o varios deben quedarse por el camino. Y así se lo ha trasladado a Abde y a su entorno. El internacional marroquí debe decidir. Tras finalizar su periplo en la Copa África sub-23 (la final se juega el 8 julio), se da por descontado que el futbolista deberá tomarse unos días de vacaciones y comunicar su deseo.

Las opciones son múltiples y variadas pero, por ahora, el Barça aún no ha recibido una propuesta de traspaso económica irrechazable. A Xavi le seduce la idea de tener un extremo zurdo nato en una plantilla en la que de inicio parte con tres futbolistas que no se sienten cómodos lejos de la banda derecha -Dembélé, Raphinha y Ferran Torres-. Pero lo más importante es que Abde puede aportar la tensión y competitividad necesarias para que más de uno cambie de postura. Para que nos entendamos, los minutos que podría ganarse Abde afectarían aún más al rendimiento de otros jugadores que no han cubierto las expectativas en la pasada temporada. Otro empujón hacia una puerta de salida que está más abierta que nunca y que nadie, por voluntad propia, ha pedido cruzar.

La carpeta de Abde sigue abierta. Xavi tiene muchos cabos sueltos a estas alturas y asume que deberá tomar decisiones difíciles. Además de renunciar a varias incorporaciones deseadas, también deberá empujar a la hora de forzar salidas. El mercado sigue abierto, pero son varios los jugadores señalados. Y muchos de ellos en ataque. Con Abde la competencia se multiplica y es evidente que la carrera del marroquí es ascendente. La idea de Xavi es clara y el jugador la conoce. Ahora falta que el futbolista transmita su voluntad. Ya sea regresar a Can Barça, marcharse al Betis o valorar otras propuestas.