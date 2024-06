Laporta y Flick, codo a codo entrando en el recinto de Colonia / FCB

Lo dijo Laporta en la entrevista-masaje que le hicieron, o mejor, se hizo hacer, en Barça One. "No esperen grandes bajas ni grandes fichajes". Más claro, imposible. De las mil y una filtraciones que se deslizaban cada vez que el equipo se iba alejando del Madrid en la Liga, no queda nada. En realidad, eran más un deseo de conectar con el sentir y el cabreo de la afición que una posibilidad cierta de echar a la mitad de la plantilla que no se ha ganado el sueldo.

El fútbol de hoy en día es como es y no como le gustaría a los aficionados que fuera. Los jugadores y sus representantes son los auténticos dueños de los clubs, así que se hace lo que a ellos les interesa. Y como el Barça es un gran club y se gana muchísimo dinero y Barcelona es una gran ciudad y con dinero se vive muy bien, de aquí no se va nadie.

Por definición, no esperes grandes cambios si no cambias nada. Con prescindir de Oriol Romeu, Marcos Alonso, Sergi Roberto o Vítor Roque no arreglas nada porque ni han jugado ni iban a jugar. Pero si siguen Joao Félix, Cancelo, De Jong, Ferran Torres, Koundé, incluso Raphinha... ahí sí que habrá incidencia. ¿Será suficiente con cambiar solo al entrenador? ¿Bastará con un par de fichajes?

Con el entrenador, el cambio será de estilo y habrá que ver cómo se adaptan unos jugadores que en principio estaban pensados para el juego de Xavi. Y con un par de fichajes, tendrán que ser de mucha calidad para incidir claramente en el rendimiento del equipo y los resultados de los partidos.