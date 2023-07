Roger Grimau quiere hacer "pinya"

CREAR UN NUCLEO DURO

Palabras y hechos. En la presentación de Roger ha quedado muy claro que la sección busca un nuevo perfil de equipo. Buenas individualidades, pero, además y sobre todo, que el vestuario transmita sintonía, esfuerzo, implicación y comunión con la afición. También, el técnico blaugrana insistió, una vez tras otra, que el trabajo de su staff será colectivo, aunque él tendrá tomará siempre la última decisión.

Todo ello son palabras. Pero, los hechos lo confirman. Los últimos fichajes, más allá de su contrastado nivel técnico, se caracterizan por su competitividad y agresividad en el campo. Son jugadores que pueden empezar a formar, junto con los actuales, un núcleo duro que sepa afrontar las situaciones complicadas. Aquellas que a veces no tienen solución desde el aspecto meramente táctico. No sé si a alguien le recuerda este nuevo Barça al Madrid de un entrenador novel, Laso, y una serie de piezas- Llull, Rudy, Felipe Reyes..- que fueron capaces de practicar un gran baloncesto y que enganchaba a los suyos.

Me ha gustado la puesta en escena y el discurso de Roger. Práctico, cercano, transparente, pero, a la vez, exigente, duro y ambicioso. El camino para recorrer será brutal, como ha reconocido el técnico, pero no le da miedo y lo afronta con optimismo e ilusión.

SE ESPERAN MAS FICHAJES

Grimau ha reconocido que le falta un cuatro. Y puede que hasta algún interior más con buena mano. Un equipo en el que sus grandes no abran el campo, tiene pocas posibilidades de éxito. El juego rápido y vistoso que proclama el entrenador blaugrana es una buena noticia.

Tiene mimbres para lograrlo. De momento, la incorporación de Willy Hernangómez es una garantía cerca de la canasta, pero, además, es una inyección de moral para todos los seguidores culés.

Entiendo el fichaje de Brizuela como un sustituto de Higgins. Se ha pagado traspaso por él y, salvando todas las distancias, tienen un perfil parecido. Dominadores del balón, buen 1x1 para generar ventajas y solventes en el tiro exterior. Se rumorea que Juancho también está cerca del Palau.

Ahora que parece que se llegará en breve, muy pronto, a un acuerdo con Mirotic, se libera su fichaje. También habrá que estar atentos a las salidas.

Veremos que sucede con Higgins y parece que Sergi Martínez puede recalar en Girona. No me sorprendería que hubiera más movimientos. Sin prisa, pero sin pausa. Buen trabajo de la dirección deportiva, que está logrando que los aficionados el Barça vuelvan a creer en su equipo.