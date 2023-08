El Barça acelera por el posible sustituto de Cory Higgins

El conjunto azulgrana busca completar la plantilla de la próxima temporada tras la salida del escolta estadounidense La llegada del ex NBA Jabari Parker podría no ser la última tras las últimas informaciones aparecidas

El FC Barcelona busca cerrar la plantilla de la próxima temporada poniendo la guinda al pastel tras un gran mercado de fichajes en el que han llegado hasta cuatro caras nuevas (Joel Parra, Willy Hernangómez, Dario Brizuela y Jabari Parker) para iniciar la nueva era liderada por Roger Grimau.

Tras ganar la ACB, pero con la gran decepción de la Euroliga, el staff del equipo azulgrana decidió dar un giro de 180 grados en forma de cambios muy significativos en la plantilla. El cambio de entrenador tras la no renovación de Sarunas Jasikevicius tan solo fue el inicio de las rescisiones unilaterales aplicadas tanto a Nikola Mirotic como a Cory Higgins, los dos grandes líderes del proyecto en las últimas temporadas, excusadas a nivel oficial, por la delicada situación económica que obliga a reducir la masa salarial de la sección. Sin olvidar tampoco el adiós de Kyle Kuric, Mike Tobey y Sertaç Sanli, que también acabaron contrato.

Renovación en el '2'

Con la marcha de Kuric y de Higgins, el Barça quedaba huérfano de talento en el perímetro. Pero con la incorporación de Brizuela, y la más que probable continuidad en el primer equipo de Michael Caicedo tras su cesión en Granada, Nico Laprovittola y Oriol Paulí engrosan una posición de '2' que, en cuanto a efectivos, está más que completada.

Aun así, la sensación con los anteriores movimientos es que el Barça ha perdido talento y pólvora en su línea exterior, de ahí a que el club azulgrana esté buscando a otro jugador para completar la plantilla. A mediados de agosto, y con todo el pescado prácticamente vendido, los nombres que ofrecen el mercado no son los más ilusionantes. Además, no hay que olvidar la situación económica de un Barça que tampoco está para concederse excesivos lujos.

El elegido, también desde la NBA

Así pues, y tras sondear diferentes opciones de agentes libres en el mercado, el medio 'WallaSport' apunta a que el Barça estaría interesado en el fichaje de Terence Davis, escolta de 26 años y 1,93 metros que tras jugar la pasada temporada 68 partidos en los Sacramento Kings, se encuentra sin equipo. Davis se presentó al draft de la NBA en 2019, pero tras no ser elegido por ninguna franquicia, decidió jugar la liga de verano de aquel año con los Denver Nuggets. Pese a su buen hacer, no acabaría jugando con Nikola Jokic y compañía, pero los Toronto Raptors le dieron una oportunidad firmándole aquel octubre un contrato por dos temporadas, con el primer año garantizado.

El perfil de Davis

En marzo de 2021 fue traspasado a los Kings, equipo en el que ha estado hasta el último curso. Entre Toronto y Sacramento, Davis ha jugado más de 230 partidos en los que ha promediado ocho puntos por encuentro. Su tope en la liga fueron los 35 puntos que anotó en la derrota de los Kings ante los Detroit Pistons a principios de 2022. No destaca por su gran defensa, pero en ataque puede ser importante tanto en la amenaza exterior como en la media distancia. No es un jugador que ejecute sus movimientos a una rápida velocidad, pero eso no le impide atreverse en penetraciones a canasta.

Terence Davis showed out tonight for the Kings 🔥



31 PTS

9 REB

4 AST

3 STL

7 3PM pic.twitter.com/527xHweLAC — NBA (@NBA) November 16, 2022

Por lo tanto, y a la espera de saber si Davis es el elegido, el Barça sigue trabajando para cerrar la plantilla lo antes posible y encarar con el máximo número de efectivos una pretemporada que ya se empieza a vislumbrar en el horizonte.