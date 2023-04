Un partido que puede marcar una temporada

Podría servirle a Xavi el partido que se disputó en Liga apenas hace 20 días como referencia para afrontar la vuelta y salvar la eliminatoria.

Recordemos que hacía muchos clásicos que el Barça no ganaba en el Camp Nou, y sí en cambio lo hacía en más ocasiones como visitante. Rompió con esa victoria la racha porque el equipo salió muy bien al campo, con la intención de ser intenso en su juego, buscando la victoria -aunque el empate ya le valía, igual que le vale hoy- y olvidándose de especular con el marcador como había hecho en anteriores ocasiones.

El egarense, en su primer intento como local, lo consiguió y debe seguir esa línea con las mismas armas que utilizó. Probablemente sea el partido que pueda marcar la temporada. Una victoria lo llevaría a la final y dejaría fuera a un rival directo al que su única salvación -muy grande, por cierto- sería volver a conquistar la Champions.

Si no lo consiguiese y el Barça lograra la Copa, sería una temporada redonda para los azulgranas -tres títulos: Copa, Supercopa y Liga-, y muy dura para su eterno rival. Como cualquier partido ante los blancos, intentar no dejar transitar con velocidad a Vinicius y compañía, utilizar las faltas tácticas para parar esas salidas, vigilancias sobre todo con Benzema cuando venga a recibir, intentando la anticipación de los centrales o por lo menos obligarle a jugar de espaldas y no darse la vuelta con el balón controlado.

De sobra se conocen uno y otro equipo

Cuatro centrocampistas o tres delanteros Ese debe ser el debate en la mente del técnico madridista. En Liga, a pesar de necesitar la victoria imperiosamente, optó por los cuatro centrocampistas para intentar tener más control sobre el partido. Entonces se le acusó de no ser suficientemente valiente. ¿Volverá a los cuatro medios -Valverde, Modric, Kroos y Camavinga o Tchouaméni- o, por el contrario, apostará por una tripleta atacante con Vinicius, Benzema y Rodrygo? Este último, bajo mi punto de vista, es el jugador que modifica el dibujo, pues puede jugar por derecha o como segundo ‘9’, entendiéndose a la perfección con Vinicius y Benzema en esas paredes cortas tan peligrosas en la frontal del área grande, y con la gran definición que tiene. También realiza en muchas oportunidades el papel de revulsivo saliendo del banquillo.

Otro aspecto que le echan en cara a Ancelotti es el de no mover ficha con Vinicius para sorprender, o por lo menos crear dudas, en la defensa azulgrana. Está clara la presencia del uruguayo Araujo como lateral derecho para frenar a Vinicius, al que está ganando mayormente sus duelos y en Madrid se preguntan por qué su técnico no intenta cambiar de posición al brasileño, bien por el centro o en banda derecha, aunque sea solo en algunos momentos del partido, para ver cómo reacciona la defensa de Xavi Hernández.

En el bando azulgrana, todo parece más claro en cuanto al once y al dibujo que seguramente utilizará Xavi, más aún con las ausencias de Pedri, Dembélé y Christensen, apostando por los cuatro centrocampistas y con la duda de Marcos Alonso o Eric, con preferencias por el primero, y con Busquets, Sergi Roberto y Kessie con Gavi en el cuadrado del centro del campo.