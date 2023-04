Recomendaciones para el partido contra al Real Madrid

Todos aquellos socios abonados que no asistan al partido y quieran ceder sus abonos a otra persona que no sea la titular del carnet, deben formalizar la cesión a través de un formulario accesible desde la web del Barça El Barça recomienda llegar con antelación, optar por el transporte público y, de acudir con vehículo particular, no detenerlo en las puertas del Spotify Camp Nou para descargar el pasaje

El FC Barcelona ha dado a conocer este martes las medidas de seguridad y de control de entradas que ha establecido la Junta Directiva esta temporada para los partidos considerados de alto riesgo, como el Barça-Real Madrid de este miércoles en el Spotify Camp Nou a partir de las 21.00 horas.

Cesión de los abonos con formulario

Todos aquellos socios abonados que no asistan al partido y quieran ceder sus abonos a otra persona que no sea la titular del carnet, deben formalizar la cesión a través de un formulario accesible desde la web del Barça.

Recomendaciones

Desde el FC Barcelona se han dado una serie de recomendaciones para facilitar la fluidez y evitar incidencias en los accesos al Spotify Camp Nou.

El Club recomienda llegar con la suficiente antelación al Estadio para evitar colas y poder acceder a la localidad asignada de forma escalonada. Las puertas del Spotify Camp Nou se abrirán a las 19.30 h. También se recomienda, siempre que sea posible, optar por la utilización del transporte público y se recuerda que las líneas de metro que se pueden utilizar son L3, L5 y L9, que cuentan con paradas en Collblanc, Badal, Zona Universitaria, Palau Reial, Maria Cristina y Les Corts, además de autobuses y el TRAM. En caso de venir en coche y no se tenga abono de aparcamiento, se pide no detener los vehículos particulares en la entrada de los accesos al Spotify Camp Nou para descargar pasaje. Es también importante acceder al Estadio a través del acceso, la puerta y la boca que se indican en la entrada o en el carnet de abono. Se recomienda tener al alcance la entrada o carnet de socio y abono, así como el documento de identidad en los controles en el Estadio, porque el Club puede revisar la identidad de los asistentes para evitar un mal uso. No se permitirá el acceso a la zona local con simbología del Real Madrid.

Animación en el estadio

Con el objetivo de dar ambiente al partido y animar a la afición, el Barça ha preparado una serie de actividades antes del inicio del encuentro. Entre ellas, la actuación del grupo L'Home Invent.

Además, en el set de la Barça Store estará el DJ Borja de la Riva y en el césped del campo, K:ROL. En la zona exterior de tribuna estará el Photobooth 360 y el Photocall.