¿Neymar? No, gracias...

El Barça cometería un error estratégico si fichara a Neymar Xavi no le quiere porque desestabilizaría el orden actual

Con Neymar empezó todo. Todo lo malo. Es verdad que formó parte del mejor tridente de la historia del Barça, junto a Messi y Luis Suárez, que contribuyó a conquistar el triplete del 2015. Pero su huida al PSG, previo pago de 222 millones de euros, fue el inicio de la dramática descomposición del club blaugrana. La triple crisis deportiva, económica e institucional comenzó el día que Neymar abonó esa descomunal cláusula de rescisión (continúa siendo el traspaso más caro de la historia del fútbol) y Bartomeu dilapidó todo ese dinero y más en tres multimillonarios fichajes fracasados: Dembélé, Coutinho y Griezmann. Lo que vino después, desgraciadamente, ya lo sabemos. Neymar se fue para intentar ser Balón de Oro, pero no tardó en implorar su regreso. Y ya lleva cuatro años insistiendo en volver. Afortunadamente, el Barça no ha tenido músculo financiero para afrontar su retorno. Porque su rendimiento, en las seis temporadas que ha militado en el PSG, ha dejado mucho que desear.

SOLO HA JUGADO UNO DE CADA DOS PARTIDOS

Por culpa de las lesiones (ha estado 741 días de baja) y las sanciones se ha perdido casi uno de cada dos partidos disputados por su equipo: ha jugado 173 y ha estado KO un total de 148 (119 por problemas físicos y 29 por diferentes castigos). Y sus actos de indisciplina, con escapadas constantes a Brasil, han marcado su trayectoria. Cuando ha jugado (poco, insisto) ha demostrado su fútbol desequilibrante y su capacidad goleadora (118 tantos y 77 asistencias). Pero no le ha bastado para justificar su precio ni para conseguir su sueño de ser el sucesor de Messi. Ahora, camino de los 32 años, ha entrado en una curva de decadencia imparable. Por todas estas cosas, Neymar no tiene sitio en el Barça. Por no hablar de que la operación es inasumible económicamente para un club que ha tenido que ‘tirar de palanca’ para poder inscribir a todos los renovados y a los nuevos fichajes.

XAVI QUERÍA A MESSI, PERO NO A NEYMAR

Xavi quería recuperar a Messi. Consideraba que el crack argentino podía ser la pieza diferencial, el punto de calidad, que le faltaba a su equipo. Pero de ninguna de las maneras desea el regreso de Neymar. Y aunque Laporta se empeñe en buscar un impacto mediático con el brasileño, el futbolista apartado del PSG no tiene cabida ni en el equipo ni en el vestuario. Neymar sería una bomba de relojería para una plantilla corta pero equilibrada que el técnico sabe gestionar. Meter con calzador a Neymar, cuando su aportación futbolística es más que cuestionable, sería dinamitar todo el trabajo hecho en los dos últimos años. Además, las segundas partes nunca son recomendables. Solo si hablamos de Messi. ¿Pero Neymar? No, gracias...