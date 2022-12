Mateu Lahoz, el notas

"A mí me gusta Mateu Lahoz, habla mucho con el jugador y eso es positivo". Las palabras previas al partido de Xavi Hernández sobre Mateu Lahoz resuenan con fuerza tras la disputa del derbi entre el Barcelona y el Espanyol en que el colegiado fue el auténtico protagonista al pervertir un encuentro plácido, sin tensión sobre el césped.

La polémica vivida en las horas previas al partido por la sanción de Lewandowski quedó en nada cuando los jugadores bajaron por el túnel de vestuario. Unos y otros se abrazaban sin más. Luego, tras el pitido inicial, empezó el show de Mateu. Primero persiguiendo con decisiones estúpidas a Ansu Fati, luego yendo a ver a Xavi Hernández para darle un abrazo e incluso un beso en medio partido, a por Pedri...

Mateu Lahoz quiso ser protagonista y la incomprensión se iba apoderando del partido, marcando a los jugadores hasta el punto de desquiciar a cualquiera. Tanto a la grada como a Xavi Hernández o Jordi Alba, a quien expulsó por nada, por discutir con un rival. Al igual que echó a Vinicius Soza.

Mateu Lahoz es un notas y con su ego rompió el partido y mató al Barça al pitar un penalti a Marcos Alonso que no era nada. Mostró hasta 14 tarjetas amarillas y dos rojas en un partido sin maldad, una actuación pésima del colegiado que se merece mismo castigo que se ganó en el Mundial tras el Argentina - Países Bajos. Messi lo denunció tras el partido: "La FIFA no puede poner a estos árbitros en un partido así. No está a la altura". Tras sus 18 cartulinas amarillas, la FIFA borró a Mateu Lahoz de los próximos encuentros y su regreso a un partido de la Liga no podía ser más desacertado, con 15 tarjetas. La Federación debería tomar cartas en el asunto. ¿En serio que te gusta, Xavi?