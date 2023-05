En manos de Ansu Fati, Kessie y Alba

El Barça necesita doscientos millones para aliviar deudas y cuadrar los números que le permitan renovar, inscribir y fichar. Saldrán. Con mayor o menos dificultad, pero saldrán. Hay alternativas, aunque lo ideal sería que Ansu Fati y Kessié aceptaran marcharse y Alba llegara a un acuerdo para rescindir contrato.

Con los dos primeros se podrían ganar unos cien millones, o equivalente similar con intercambio de jugadores, y con el tercero se sacarían de encima la ficha más alta de la plantilla. Pero, claro, para ello cada jugador debe estar de acuerdo y Ansu Fati o, para ser más exactos, su padre, que en un principio era el más partidario de salir del Camp Nou, ya ha dicho que no se irá; Kessié se resiste y Alba aguanta la presión y está a la espera de Messi.

El Barça insistirá, no en vano, ahí está la clave: Ansu Fati es de la cantera y Kessié llegó libre, no hay amortizaciones de por medio. Tienen mercado y todo el traspaso sería beneficio. También cabría añadir a Eric García, que igualmente llegó gratis, pero en su caso ya no hay tantos pretendientes ni tanto negocio.

OTRAS ALTERNATIVAS

Hay planes B, por supuesto. Raphinha es el mejor colocado y además está Deco en el ajo. Pero no dejaría tanto dinero en caja. Costó 55 millones más nueve en variables y firmó por cinco años. Pongamos que estamos sobre los 60 gastados, así que faltarían 48 por amortizar. Si se vende por 75, en números gruesos quedarían 27 de beneficio. Es muy posible que se haga la operación.

Ferrán Torres está en la misma tesitura pero sin clientes, y menos ahora que Mateu Alemany no se lo llevará al Aston Villa. Hay otras operaciones menores a la vista. Nico (10 millones de cotización), Lenglet (15), Dest (10), Umtiti (4), Abde, un negocio ya no tan menor, pues de momento el Leeds ya pagaría 40 millones...

Más opciones: rebajas de salarios y de presupuestos en secciones, el cierre de Barça TV... Poquito a poquito. Como ven, nada como traspasar a Ansu Fati por 60/70 millones, Kessié por 30/40 y que Alba libere parte de su ficha. Ahí está el grueso de los 200 millones que faltan y en ello está el club, sacando todas sus dotes de convicción.

