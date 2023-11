De la manita a la tristeza por Gavi

Jornada difícil de olvidar: euforia culé al mediodía y profundo dolor antes de finalizar el día

El clásico de hoy solo pasará a la historia por la manita. El resto es más de lo mismo. O sea, que el Barça volvió a demostrar que practica un fútbol espectacular, que siguen siendo las mejores y que no han perdido ni pizca de esa ambición que hace años conservan. A todo eso, es una maravilla ver jugar a Aitana, disfrutar de un estadio casi lleno y seguir a un equipo que compite durante los noventa minutos. Es una pena que los futbolistas del equipo de Xavi no se impliquen más con sus colegas del femenino. Deberían tomar nota de lo ocurrido en Montjuic y de lo que sucede cada quince días en el Johan Cruyff. Solo Gerard Piqué, que no escribía un tuit desde hace quince días, soltó justo acabar el encuentro una provocadora manita en su cuenta particular de la ahora llamada X. Una manita de esas que hacen daño en Madrid.

Quizás a algunos futbolistas del primer equipo masculino les hace falta sentir más los colores. Nadie duda del barcelonismo de Araujo, Gavi o Fermín y mucho menos del entrenador. Sin embargo, en ocasiones, algunos, y no me refiero a los más jóvenes, parecen no estar tan implicados como deberían hacerlo solo por el hecho de vestir la camiseta del Barça. Bien sea porque están de paso o porque ya viven el tramo final de su carrera futbolística, pero durante estas últimas jornadas, uno ha echado de menos un punto más de entrega.

Demasiados partidos para Gavi

El día antes del partido de España, el seleccionador, Luis de la Fuente, explicaba que Gavi era uno de esos jugadores que lo quería jugar todo y que los grandes futbolistas no descansan nunca... Ahora sería muy ventajoso decir que tendría que haberle dejado fuera de la convocatoria, pero lo cierto es que el fútbol mundial tiene que repensarse seriamente la cantidad de partidos que juegan los futbolistas. Pasó con Pedri y ahora con Gavi. Ya está bien. Copa, Liga, Champions, Juegos Olímpicos, Eurocopa… Vayan forzando y al final tendrán que jugar los dirigentes…