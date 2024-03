La herencia de Xavi... y de Koeman

Ronald Koeman y Xavi Hernández / Valentí Enrich

Pase lo que pase con el Barça hasta final de temporada, tanto si gana como si no gana la Liga y/o la Champions League, habrá valido la pena. Tanto si Xavi decide continuar como si no, también. El FC Barcelona, como entidad, ya ha ganado. Repito, pase lo que pase. Su victoria este curso habrá sido el gran legado que va a dejar Xavi Hernández: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Hector Fort, Marc Guiu, Marc Casadó… Ese será su mejor título.

El Barça tendrá futuro porque cuenta con un entrenador, con sus virtudes y sus defectos, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de apostar por el talento de La Masia, haya sido por imperiosa necesidad o por voluntad propia. Lo mismo da. Xavi ha sabido sacar provecho y darle brillo a una herencia que no es de nadie en particular y sí de muchas personas y profesionales que han sido decisivos y han tenido una gran influencia en este largo camino. Xavi, de alguna manera, ha sido el que ha abierto la llave del gas. Esa medalla tiene muchos cuellos de los que colgar.

Y eso es, precisamente, lo que deberían aprender muchos protagonistas de este entorno tan pernicioso en el que vivimos y que le niegan el pan y la sal a los demás simplemente porque no son uno de ellos y porque no tienen la humildad de reconocer los méritos de los demás. A Ronald Koeman, por ejemplo, también habría que darle las gracias. Estando él al mando, le quitaron a Luis Suárez, a Leo Messi y a Antoine Griezmann. Y no se quejó. En vez de hacerlo tiró de lo que había y tuvo la valentía de darle continuidad a un joven llamado Araujo, de apostar por un desconocido jugador canario llamado Pedri y, en su segunda temporada, sacarse de la manga a un tal Gavi y empezar a darle minutos a un lateral llamado Balde. Hoy, esos tres futbolistas, Araujo, Pedri y Gavi, están entre los cinco jugadores del FC Barcelona con mayor valor de mercado. ¿Qué valen hoy Lamine, Cubarsí, Araujo, Pedri, Gavi, Balde…?

La gran diferencia entre Xavi y Koeman, y no hablo del rendimiento en el terreno de juego, es que en el proyecto del primero han inyectado más de 250 millones de euros y el que tuvo Ronald entre manos lo debilitaron hasta el extremo de que el presidente le pidió que apostara más por Riqui Puig y Umtiti. Dos mitos del barcelonismo, Xavi y Koeman, que, salvo sorpresa con el catalán, han sido devorados bajo un modelo de gobernanza que también perdió al mejor de todos los tiempos: Leo Messi. Curiosa coincidencia. ¿O a eso cómo se le llama?