Ganar o ganar, esta es la cuestión

El equipo tiene un problema físico, es hora de solucionarlo

Ha llegado el momento de ir al fondo del problema. No basta con palabras, hay que encontrar soluciones. Es necesario buscar las causas de un problema crónico en los últimos partidos. Estamos cansados de oír que el Barça no sabe cerrar los partidos, su juego va de mas a menos de forma evidente a medida que pasan los minutos. Xavi ha reconocido que no saben sentenciar los partidos. Es urgente poner remedio a la situación reconociendo de partida el déficit físico del equipo. Frente al Madrid esta noche no debería repetirse la historia.

Analizando el juego de los tres últimos partidos llegamos a la conclusión de que los jugadores físicamente no están a la altura, no aguantan noventa minutos al mismo ritmo. Parece claro que se dosifican mal y mentalmente son conformistas. Juegan a tope la primera media hora y luego bajan significativamente su rendimiento. Cuando marcan un gol, mas que un acicate para marcar el segundo y tomar distancia en el marcador, hace el efecto contrario en su cerebro, se relajan como si el partido ya estuviera ganado. Tras el parón del Mundial hemos visto un Barça físicamente mejorable y mentalmente débil.

Para confirmar el bajón físico del equipo basta con recurrir a la tecnología digital que refleja detalladamente el tiempo que ha corrido cada jugador. Ahora todo está cuantificado y cronometrado. La diferencia de esfuerzo entre la primera parte y la segunda es manifiesta, los cambios tampoco sirven para equilibrar el rendimiento. Dembelé sale como un cohete y se apaga a la hora de juego. Pedri y Gavi hacen un derroche espectacular en la primera parte y lo pagan en la segunda. De Jong se diluye cuando mas lo necesita el equipo. Teniendo en cuenta que se pueden hacer cinco cambios, la mitad del equipo de campo, es cuestión de efectuar las sustituciones en función de la capacidad física de los jugadores.

El Barça entra en una fase de la temporada donde ganar es lo más importante. Para crecer deportivamente y recuperar prestigio internacional los títulos son imprescindibles. Por lo tanto, no importa tanto la forma, sino el fondo, los resultados. No se jugó un gran partido en el Metropolitano pero se ganó, en cambio se jugó mejor contra el Espanyol pero el resultado fue decepcionante. No hay que olvidarse del estilo ni del ADN, pero ahora toca priorizar las necesidades.

Sirva esta reflexión para dejar claro que ganar esta noche la Supercopa es el gran objetivo. Un título necesario para ganar confianza. El Madrid tampoco está en un buen momento pero es peligroso porque se crece en las finales. El Barça tiene que saber jugar al mismo ritmo todo el partido, con intensidad y velocidad, apostando la carta Lewandowski. Pensando que se puede ganar en la prórroga o en los penaltis. Ganar o ganar, esta es la cuestión.