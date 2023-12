El fútbol es cosa de mujeres

El fútbol ya no es solo una cosa de hombres, de hecho, en Barcelona, es cosa de mujeres. El aburrimiento que se sufre últimamente al ver un partido del primer equipo masculino se cura mirando los 90 minutos de un partido del Barça femenino. Hay velocidad, jugadas al primer toque, muchos goles y sobretodo actitud, una combinación que te devuelve a esos tiempos gloriosos de Guardiola donde el juego transmitía lo mismo que transmite la más bella de las poesías.

Como el fútbol no es solo un deporte, si no que también es un espectáculo que debe entretener al aficionado, no tengo dudas de que ver los fines de semana. Y no es de extrañar cuando escuchas las declaraciones de Xavi Hernandez y las comparas con las de Mapi León. Mientras el primero pone excusas rebuscadas como la temperatura ambiental, la altura del césped o la falta de motivación a causa de haber ganado la última liga (olvidándose de que nos eliminaron en la primera fase de la Champions League), Mapi, cuando se le pregunta si están aburridas de ganar, hace unas declaraciones llenas de amor y respeto hacia el espectáculo y el aficionado: Si juegas en el Barça ninguna excusa es buena para no querer ganarlo todo. Si realmente lo que está ocurriendo en el primer equipo masculino es una cuestión de motivación, lo mejor que podemos hacer es renovar a todos los jugadores y al equipo técnico. Si uno analiza profundamente el problema, se dará cuenta de la diferencia abismal entre las dos secciones.

Cuando no hay autocritica ni garra y cuando lo más importante para algunos es la ultima colección de Gucci o llegar al entrenamiento con el coche más extravagante de todos, el futuro solo puede deparar al fracaso absoluto. Si en el momento que un jugador, como hizo Gündogan, pone el grito al cielo avisando públicamente de la falta de actitud, se lo ataca a el y no a los desganados del vestuario, debemos tener claro que este equipo no llegará a nada que tenga que ver con el éxito. En cambio, viendo los últimos partidos del equipo de Jonatan Giráldez, se puede percibir la ilusión por construir algo aun más grande. Sonrisas, energía, desparpajo y ganas de mejorar constantemente pese haberlo ya ganado todo. Este es el ADN Barça de verdad y no algunas de las milongas vacías de contenido que nos cuentan algunos. Está actitud del equipo femenino no solo se observa dentro del campo, fuera de el también reluce la excelencia. El equipo técnico no pone nunca excusas, todo lo contrario, siempre está en búsqueda de la solución.

Claro, con personas como Jonatan o como el entrenador asistente Pere Romeu, uno de esos psicópatas del futbol que conoce y estudia a todas las jugadoras y todos los partidos -y que muy probablemente veremos entrenando un equipo de primera división masculina más pronto que tarde-, es todo más fácil. Si Xavi me permite un consejo, como buen culer que soy, lo que le iría bien a los suyos es hacer un stage de al menos una semana con las chicas para ver si así se contagian un poco de esa bonita ilusión de Cata, Aitana, Mapi y compañía. Y ver si así nos vuelven a hacer disfrutar como lo han hecho durante muchos años ellos y como lo están haciendo últimamente ellas. Porque el fútbol ya no es cosa de hombres, es también cosa de mujeres.