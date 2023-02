Especular con Messi es revivir la pesadilla

Da la sensación de que en esta película generada alrededor de un hipotético regreso de Leo Messi al Barça el único que habla claro, que no juega al despiste ni esconde sus cartas, es Xavi Hernández.

La postura del técnico blaugrana, amigo personal del ‘10’ y también excompañero, es meridiana: “Es un amigo, estamos en contacto permanente y con el presidente hablamos de muchísimas cosas. A partir de ahí, dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club... Pero es evidente que esta es su casa, no hay ninguna duda. El mejor futbolista del mundo y de la historia encajaría siempre”.

Su respuesta en la rueda de prensa previa al partido de ayer en Old Trafford no necesita traducción. Si por él fuera, Leo Messi volvería a jugar en el Barça. Le abre las puertas de par en par y, además, lo hace desde un punto de vista futbolístico, nada de homenajes o actos de reconciliación. Xavi habla de fútbol, que para eso es quien manda en el vestuario. Y no tiene dudas de que el hoy futbolista del PSG podría darle muchísimo al Barça.

Todo entra dentro de la normalidad, salvo por un pequeño detalle: el Barça no ha movido un dedo para recuperar al mejor futbolista del mundo y lo único que sabemos de forma oficial lo dijo Jorge Messi: “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hay oferta”. Obviamente, sin oferta es imposible que la operación llegue a ningún sitio y la reunión que el padre del futbolista mantuvo con Joan Laporta parece más un encuentro para limar asperezas, para empezar a cerrar heridas que para plantear al argentino un futuro de blaugrana.

SPORT ha podido cazar a Jorge en el aeropuerto de El Prat, donde ha hablado sobre el futuro de Messi | David Bernabeu

En toda esta historia falta claridad, que alguno de los protagonistas directos acaben con las especulaciones para, ya definitivamente, pasar página y cerrar una herida que aún escuece entre el barcelonismo desde agosto de 2021. Podría hacerlo el propio Leo, pero no es a él a quien le pertoca. Sí debería hacerlo el presidente blaugrana, ya sea en uno u otro sentido. Si de verdad existe la voluntad de complacer a Xavi, toca decirlo alto y claro. Si, como parece, esa puerta ya esta cerrada del todo, lo lógico, lo responsable y lo, sobre todo, saludable, sería no alimentar falsas expectativas. Si el objetivo es recuperar la relación y planificar un futuro, de la forma que sea, juntos, que lo digan. Lo más doloroso fue ver cómo la mayor leyenda que ha tenido el Barça en su historia se iba por la puerta de atrás, de un día para el otro. Poco a poco, el club y su gente va superando el drama que supuso su adiós y el barcelonismo no merece volver a revivir aquella pesadilla.