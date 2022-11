Una España 'made in Barça'

El Barça será el gran protagonista del Mundial de Qatar. Un total de 16 jugadores blaugranas estarán en el campeonato que se inicia el próximo 20 de noviembre. Un récord histórico (la anterior plusmarca estaba en 14, en Sudáfrica'2010 y Rusia'2018) que demuestra el actual nivel de la plantilla culé. Especialmente significativo será el número de jugadores del Barça en la selección española. Luis Enrique ha convocado a siete: Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres y Ansu. El técnico asturiano ha querido aprovechar todo el talento que hay en la plantilla blaugrana para confeccionar una selección 'made in Barça' en la que se mezcla veteranía y juventud.

Salvando las distancias, Luis Enrique tiene como referencia el Mundial de Sudáfrica'2010, donde Del Bosque conquistó el título con un combinado formado principalmente por culés. Hace doce años el Barça disponía de la mejor generación de futbolistas españoles de todos los tiempos. Allí estaban Valdés, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa. Aquella 'BarçaEspaña' maravilló con su torneo y el gol de Iniesta en la final ante Holanda llevó a la selección al mayor éxito de su historia. No hay comparación, por supuesto, entre la España del 2022 y la España del 2010, como tampoco la hay entre el Barça actual y el de Pep Guardiola. Pero existe un hilo conductor que es un modelo de juego, que Luis Enrique ha adaptado a su particular carácter. Y que convierte a la selección española en una de las favoritas, con el permiso de Argentina y Brasil.

Más allá de la presencia masiva de futbolistas del Barça en la selección, la esperada convocatoria de Luis Enrique no aportó la 'bomba' que algunos temían: el retorno de Sergio Ramos. El ex jugador del Madrid, ahora en las filas del PSG, finalmente no vuelve al combinado estatal tras su prolongada ausencia justificada en sus continuas lesiones de la temporada pasada. El técnico asturiano, fiel a sus principios, ha decidido mantener fuera al veterano central de 36 años con el objetivo de mantener la convivencia de la concentración, que fue una de las claves del buen rendimiento del equipo en la pasada Eurocopa. A Luis Enrique nadie le impone nada. Y menos aún, aquellos medios madridistas que tanto han criticado al seleccionador a lo largo de los últimos meses.