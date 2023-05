La confirmación de la nueva hornada

Es la primera liga para todos ellos. Su primer gran título. Empezando por Ansu Fati y terminando por el más joven y recién llegado, Lamine Yamal. El peso y el liderazgo de esta nueva hornada ha recaído en el sevillano Gavi. Ha sido pieza fundamental en el once titular y en los esquemas de Xavi. Titular ya indiscutible, ha madurado y crecido con una enorme regularidad. Es un valor seguro con muchos años de futuro en la élite. Debe corregir algunos aspectos pero es un diamante y le da al equipo una intensidad que a otros les cuesta. Fue el mayor aporte de la cantera.

Tras él, Alejandro Balde. Comenzó a sorprender en la pretemporada y ya nadie ha podido parar su progresión. Ha logrado sentar todo un Jordi Alba, pese al buen rendimiento del de L’Hospitalet cuando participó. Otro valor seguro. Fueron los dos eslabones clave de la cantera esta campaña.

Hay futuro

Ni siquiera Ansu Fati pudo mantener su presencia en el once titular y no logró disipar las muchas dudas que sigue generando su regreso tras la gravísima lesión. No es indiscutible ni para el cuerpo técnico ni para la grada. Año muy difícil para él.

Iñaki Peña cumplió cuando participó, demostrando que la suplencia de Ter Stegen está bien cubierta.

Estanis Pedrola y Alarcón apuntan y prometen maneras, más goleador el segundo que el primero con lo que eso vale. Aún es pronto pero son proyectos muy interesantes para el futuro.

Y luego llegó Yamal. Imprevisible pero muy ilusionante. Cada vez más buenos y más insultantemente jóvenes.