Los 'tapados' del Barça-United

Varios jugadores que no están en el foco podría tener hoy un papel clave en el partido Futbolistas como Christensen, Dalot, Kounde, Sancho, Ansu o Fred esperan ser protagonistas

El Barça-United de hoy contará con muchos jugadores que están en el foco desde que se conoció la eliminatoria. Futbolistas como Lewandowski o Rashford que se espera que lideren sus equipos. Pero muchas veces en este tipo de partidos terminan siendo protagonistas jugadores que están en un segundo plano.

Estos algunos de los 'tapados' del duelo de esta tarde en el Camp Nou:

Christensen:

Araujo se está llevando todos los titulares, pero Christensen está siendo un factor clave del nivel defensivo del equipo. La exuberancia del uruguayo contrasta con la simplicidad del danés. El ex del Chelsea es un central pulcro con el balón, puntual en el corte y ordenado en el repliegue. Su mayor virtud es la simplicidad y forma con Araujo una de las mejores parejas de centrales de Europa. Hoy su presencia será un plus porque conoce bien el United de su etapa en el Chelsea.

Dalot:

Está en la agenda del Barça y ha encontrado la estabilidad de la mano de Ten Hag. En el último Mundial ya dejó en el banquillo a Cancelo y sus números esta temporada son élite en la posición de lateral derecho. El portugués es un jugador de grandes condiciones físicas, sólido en defensa y muy competitivo en los duelos. Mourinho lo trajo al United como el mejor proyecto de lateral de Portugal y Cristiano lo nombra cuando le preguntan por un ejemplo de buena mentalidad.

Marcus Rashford y Diogo Dalot celebran un gol ante el West Ham | EFE

Kessie:

Tras meses sin encontrar su sitio en el Barça, el partido en La Cerámica puede ser un punto de partida de su carrea en el Barça. Xavi lo alineó en la base de la jugada, al lado de De Jong, en una especie de doble pivote que mejoró su rendimiento. Hoy repetirá ante el United, un equipo muy físico con la presencia de Casemiro y Fred. El Barça necesitará hoy la presión del costemarfileño y su habilidad para ganar duelos para competir contra el equipo de Ten Hag.

Fred:

Forma con Casemiro la red de seguridad del United. Un doble pivote que también se ha visto en la selección brasileña. La presencia de Casemiro permite a Fred mayor libertad posicional. Un escenario que le beneficia porque es un jugador de mucha dinámica, que puede conectar con los delanteros y que le permite al United presionar arriba. Esta temporada ya ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.

Kounde:

Como lateral derecho puede parece que su impacto en el Barça es menor, pero es un factor clave de estabilidad para el equipo. Kounde es junto a Araujo el defensa que más facilita al equipo presionar arriba. Con ellos dos atrás, el resto sabe que hay piernas para corregir un desajuste en la emergencia. Hoy todo apunta a que repetirá como lateral derecho, es decir en la zona de Rashford. El extremo no lo tendrá fácil porque jugará en el área de influencia de Kounde y Araujo. El francés, además, a pesar de no prodigarse en ataque, cuando aparece, siempre lo hace con sentido. La tranquilidad del francés, que parece no inmutarse nunca, será un factor importante en partidos donde es muy importante el aspecto mental.

Koundé es una de las piezas fijas en el esquema de Xavi | Valentí Enrich

Sancho:

Sin el lesionado Antony apunta a titular. El delantero inglés está volviendo a tener minutos tras un reset de más de tres meses por problemas de salud mental. Sancho aún está lejos de su mejor nivel, pero si tiene una buena noche es un futbolista diferencial. Lo saben en el Dortmund, donde demostró ser un futbolista desequilibrante, un extremo explosivo y tremendamente habilidoso. Enfrente tendrá un Balde que está siendo una de las sensaciones del Barça. Habrá que ver quién sigue más tiempo a quién en el encuentro.

Ansu:

Un aspecto clave del partido es el impacto de los jugadores del banquillo. En este sentido Ansu puede ser un factor importante en la segunda parte. En un encuentro abierto, donde se espera que hayan espacios, Ansu puede tener su influencia en el partid. Esta temporada el delantero está teniendo mayor impacto cuando lo hace como revulsivo.

Darío Montero desveló detalles en El Chiringuito sobre la situación de Ansu Fati. El jugador se quiere quedar en el Barça y el staff confía en él. | CHIRINGUITO

Weghorst:

Famoso por su incidente con Messi en el Mundial, el delantero neerlandés se está consolidando en el once del United. Sus números de momento no están siendo espectaculares, pero su perfil encaja muy bien con extremos como Rashford o Sancho. Su habilidad para bajar el balón, su agresividad aérea y su forma de fijar a los centrales lo convierten en un gran facilitador para sus compañeros de ataque.