Araujo marca el paso al 'Baby Barça'

El Barça anunció ayer la renovación de Alejandro Balde hasta 2028, cerrando así una serie de ampliaciones de contrato para garantizar que todo el talento del futuro esté bien blindado. El Barça ha visto como este mercado de fichajes no ha podido hacer grandes dispendios y ha tenido que incorporar vía cesión con el riesgo que tiene de no poderlos fichar a final de temporada si salen bien, pero ha dejado apuntalado el futuro del club con los jóvenes.

Y es que el mundo del fútbol actual se basa en detectar y captar talento lo más pronto posible y el Barça tiene la suerte de tener una cantera muy prolífica y se ha atrevido también a incorporar futbolistas muy jóvenes.

Cuando no puedes invertir millones de euros en fichajes de renombre toca tirar de imaginación y de táctica, confiar en un entrenador y dejarle que moldee el talento propio lo mejor posible. El Barça, en estos momentos, tiene un equipo con mucho presente pero con futbolistas que pueden marcar una época en el futuro.

Araujo juega como un veterano pero aún no ha llegado al cuarto de siglo, fichado para el Barça B encontró su sitio en un primer equipo en plena renovación pero aún con muchos futbolistas de una vieja guardia. Fue el primer rayo de esperanza y el primer aviso que había que empezar a pensar en tener caras nuevas en el equipo. Sin quererlo, Araujo ha sido un ejemplo para Pedri, Gavi, Ansu, Balde...

El uruguayo renovó sin volverse loco y sin dejarse tentar por los cantos de sirena de la Premier League y dejando claro que había que apostar por el Barça. Le siguió Gavi aguantando carros y carretas entre inscripciones y no inscripciones, y es que si ven que el más ‘mayor’ eligió el Barça no hay motivo para que no lo hagan ellos.

Además, el ‘baby Barça’ está consiguiendo arrastrar a un nuevo público que ve como los chicos de su edad son el referente del equipo y se sienten más próximos a ellos.

Bendito futuro nos espera si estos futbolistas pueden seguir progresando de blaugrana y el club les puede ir renovando a todos en bloque.