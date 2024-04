Araujo-Lamine: Sanción al jugador, no al espectador

El rumano Kovács dirigió 'dos' partidos en Montjuïc. Uno antes de la expulsión y, otro, después de echar a Araujo / Valentí Enrich

Quizás para ahogar las penas, pasé la noche puesto-partido de Champions bañándome en el mundo de la racionalidad normativa. Derrotada la ilusión y consolidada la convicción que la pelota no entra por casualidad y un equipo no puede superar el caos que vive el Club que representa, me escudé en algunas reflexiones sobre un par de mejoras del reglamento del juego.

Y a partir de aquellas reflexiones, empecé a elaborar una idea que permitiera favorecer el juego, de forma objetiva y general.

En el supuesto de que se produzca una expulsión de un jugador durante la primera parte de un partido y el entrenador se ve obligado a sacrificar un jugador de su once inicial, como pasó en el caso de martes con Yamine Lamal, este jugador tendría que poder ser “reaprovechado” por parte de su equipo si se quisiera hacer un cambio en la segunda parte.

Se trataría que en la segunda parte el equipo que se ha quedado con 10 jugadores (y, por tanto, necesidad de cambios y piernas más frescas) pudiera realizar un cambio y hacer entrar aquel jugador sacrificado por motivos tácticos raíz de la expulsión.

En el caso concreto del partido con lo PSG, por ejemplo, a la segunda parte se podría haber recuperado el joven Yamine Lamal y cambiarlo por algún jugador de campo (como por ejemplo, el mismo Raphinha o Pedri), reestructurando el equipo que continuaría con 10 jugadores.

Araujo le recrimina al árbitro su expulsión / VALENTÍ ENRICH

El caso del PSG

Normalmente en casos como el sucedido martes, una expulsión por tarjeta roja se produce en una jugada defensiva y acaba obligando al entrenador a reestructurar su equipo, sacrificando un jugador ofensivo, de la delantera. Y estos delanteros son los que dan espectáculo y permiten ilusionar a su afición, y además son jugadores bonos y físicamente muy preparados, con capacidad ofensiva. Y tienen que ser sacrificados tácticamente para reforzar la defensa.

No es nada criticable que así suceda porque este es el principal castigo por expulsión: quedarse con 10 jugadores y, cuando el expulsado es un defensa (como es habitual), perder un delantero para permitir la entrada de otro defensa. No obstante, poder “recuperar” en la segunda parte al jugador sacrificado puede ayudar a mejorar el espectáculo y no perder un jugador ofensivo que puede ser importante para el equipo castigado con una expulsión.

¿A quién se sustituye cuando se expulsa a un defensa? ¿A Nico Williams? ¿A Yamine Lamal? ¿A Rodrygo? Al segundo delantero del equipo, normalmente. O al más joven. Sería bueno para el espectáculo que se pudiera recuperar a este segundo delantero para que sustituyera al primer delantero avanzado la segunda parte.

Lamine Yamal ante el PSG / AP

Probablemente, no hubiera cambiado el resultado de martes, pero el espectáculo hubiera podido ser más justo con los que nos gusta el fútbol