La ciencia sabe por qué eres infeliz: Se debe a estos 3 hábitos

El ser humano nace, crece y evoluciona con un objetivo en la vida: ser feliz. Sin embargo, existen condiciones que nos impiden serlo con facilidad, momentos en los que somos infelices y nos preguntamos por qué.

Sin embargo, la ciencia ha investigado la razón por la que entramos en un estado de infelicidad continua, y en un artículo publicado por Infobae, expertos llegan a la conclusión de que existen 3 hábitos por los que somos más infelices.

Te obsesionas con ser feliz

Sucede lo mismo cuando te obsesionas con no pertenecer a la clase alta: por pensar en que no tienes suficiente dinero para viajar, no solucionas nada. Tenemos que aprender a valorar los momentos de felicidad más pequeños que tenemos a lo largo de la vida para alcanzar un estado de felicidad pleno.

Piensas que la felicidad es el único objetivo en la vida

El último objetivo en la vida no es ser feliz; cumplir objetivos más pequeños es lo que te conduce a un estado de felicidad. Céntrate en metas alcanzables de forma objetiva antes que en otras imposibles.

Frustrarte fácilmente en la vida

Finalmente, muchas personas no saben manejar la frustración. Este malestar puede conducir a una infelicidad constante que termina frustrando aún más. Tenemos que aprender a gestionar las emociones y evitar querer ser perfectos para ser plenos.