¿Y ahora a ver quien 'raja' de Morata?

El delantero del Atlético se confirma como el '9' de La Roja Xavi tenía razón cuando le quiso para el Barça

Poca broma con Álvaro Morata. El delantero del Atlético fue uno de los héroes de la importantísima victoria de España ante Escocia, que deja a La Roja a un paso de la clasificación para la próxima Eurocopa. El '9' abrió la lata en un encuentro muy trabado y que podía complicar muchísimo la vida a la selección en una gran acción que demuestra su calidad en zona ofensiva. Morata ha vivido momentos muy complicados y críticas despiadadas, pero ya no queda duda de que es el delantero titularísimo de una selección que no despeja dudas, pero que gana tiempo para seguir construyéndose.

Los números de Morata hablan por si solos y se merecen un respeto. Lleva 11 goles esta temporada -cuatro con la selección y siete con España- lo que le convierten en uno de los delanteros europeos con mejores registros. Y eso que parecía que ni en España ni en el Atlético le querían. De hecho, el club colchonero lo tiene permanentemente en el mercado y ha tenido que buscarse la vida en muchísimas ocasiones. El tiempo ha demostrado la injusticia.

Morata se ha hecho fuerte a base a golpes, consciente que un delantero vive de rachas y ahora está en la suya. Xavi Hernández ya quiso apostar por él en el Barça hace algo más de un año pero la operación no fue posible. No se equivocaba el técnico barcelonista porque Morata ha acabado demostrando que su puntería no está perdida. ¿A ver quien se atreve ahora a 'rajar' de un futbolista que empieza a ser decisivo?. Sin duda, España ha encontrado al goleador que buscaba.