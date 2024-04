Luis Enrique y Xavi, durante la previa del PSG-Barça / FCB

No es justo que la eliminatoria PSG-Barça de Champions se haya convertido en una guerra de entrenadores por el ADN del Barça. Y como no es justo, empezaré por dedicar unas líneas al repaso futbolístico que le dio Xavi a Luis Enrique en el primer asalto de París.

El entrenador barcelonista fue valiente y acertó en el planteamiento. Intuyó los puntos débiles del rival y le machacó sin que el técnico del PSG supiera contrarrestarlo. Xavi salió sin miedo, con tres delanteros, se adaptó a lo que el partido requería y encontró la espalda de la defensa rival. Con juego más directo, sí, ¿y qué? Con Lewandowski creando el pánico y Raphinha, ¡gran Raphinha!, en plan ejecutor. Frente a ello, ¿qué hizo Luis Enrique?, pues jugar sin delantero centro, lo que permitió a los centrales ayudar en la cobertura de Mbappé, que no tocó bola. Solo por eso, Luis Enrique haría bien en estar calladito...

Pero pretender que Lucho no dé la nota es de ingenuos. Ya quedó en evidencia con lo del ADN antes del partido. Es muy ventajista compararse con alguien que no dispone de Messi cuando él tuvo al mejor Messi... y al mejor Suárez y al mejor Neymar. Es indiscutible que hay un ADN con Messi y otro sin Messi y Xavi se adapta a su realidad.

Tampoco es muy elegante y suena a desprecio decir que no conoce a Xavi como entrenador y que no le sorprendió después de que le metiera tres goles en su casa. "Ya le conocéis", dijo Xavi. Es verdad, todos le conocemos y hay cosas que no nos gustan. Al final, la guerra del ADN se reduce a que el ADN de Luis Enrique no es el del Barça. El estilo del Barça no es el de la gente que va de sobrada, no parece tener mucha humildad y busca polémicas. En eso sí que no hay ninguna duda.