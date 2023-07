Acelerón implacable del Barça

El “bombazo” de la post temporada hasta el momento, en toda Europa, es la posibilidad de que el Barça incorpore a los hermanos Hernangómez Hay que felicitar a Navarro y a sus colaboradores por su capacidad de reacción ante la adversidad

Una semana muy movida. Del pesimismo más profundo, a un optimismo contenido por un futuro ilusionante han transcurrido tan sólo unos pocos días. Ahora, los seguidores blaugranas pueden empezar a pensar que el trauma por la marcha de Mirotic, Saras y el resto de hombres, Sanli el último, tendrá impacto pero se puede minimizar.

El fichaje de Parra, creo que su incorporación ya tenía el visto bueno de Jasikevicius, apuntala la posición de tres alto. Aporta cupo al equipo y puede formar un tándem muy temible con Kalinic, que esperemos siga en el Barça. Pero el “bombazo” de la post temporada hasta el momento, en toda Europa, es la posibilidad de que el Barça incorpore a los hermanos Hernangómez.

Por Willy, el staff blaugrana ya ha hecho una oferta en firme. Veremos qué ficha mueve el Madrid. Y por Juancho ya hay quien afirma que el acuerdo está cerrado. No hay derecho de tanteo. Ambos, evidentemente, también son cupos, como Parra. Si la carambola se produce, Grimau tendrá en el vestuario a tres piezas de calidad, y con un enorme carácter y espíritu competitivo.

La posición de cuatro con Juancho-Da Silva, y la de cinco con Willy-Nnaji empieza a tener buena pinta. Sin duda, no podemos decir que ninguno de los tres son del Barça de toda la vida. Pero, de la necesidad se ha de hacer virtud. No obstante, aún no es definitivo. Algo parecido sucedió no hace mucho con Punter, y ya sabemos como acabó. En todo caso, y pase lo que pase, hay que felicitar a Navarro y a sus colaboradores por su capacidad de reacción ante la adversidad, dando una respuesta rápida y espectacular a la situación.

LA RESPUESTA DEL MADRID

La presión es ahora merengue. En plenas negociaciones con un Tavares que busca el contrato de su vida, amenazando con marcharse a la NBA, los blancos se enfrentan a esta patata caliente. Un madridista como Willy Hernangómez puede recalar en el Barça. El Madrid tiene la posibilidad de impedirlo si iguala la elevada oferta blaugrana.

Pero si lo hace, Tavares aún será más intransigente en sus demandas, se encontrarán además con tres pívots en el vestuario, Poirier tiene contrato, y el presupuesto de la plantilla se disparará. En el otro platillo de la balanza también pesa, y mucho, el hecho de no dejar al Barça, en un momento en el que los blaugranas necesitan fichar, que se rehaga a su costa. Un verdadero dolor de cabeza para la directiva merengue.

En el Palau los nervios también están disparados. Si esta ha sido una semana movida, la próxima será de infarto. Todo y que, Navarro debe estar oteando el mercado, ya que por mucho que todo le salga de cara, aún habrá que incorporar a más jugadores. Veremos si se apostará por fichar fuera, o por apostar por jóvenes vinculados.