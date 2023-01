¿Para quién era el recado de Djokovic en rueda de prensa?

El tenista serbio piensa que no recibe el mismo trato que otros con las lesiones "Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, son las víctimas"

Había una gran expectación para ver cómo respondería Novak Djokovic en el partido de octavos de final frente a un jugador como Álex de Miñaur, ídolo local aunque al final la grada estaba bastante dividida, y que está en un momento dulce gracias a su seriedad en la pista y su tenis agresivo y eléctrico.

No hizo falta ir más allá de los primeros juegos del partido para saber que Djokovic estaba recuperado de sus molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Fue impecable en la pista, inexpugnable, se acercó mucho al mejor Djokovic, aquel que perdió ritmo con la pandemia pero que parece que ya está aquí de nuevo.

De la lesión ni rastro y acabó con un contundente triunfo por 6-2, 6-1 y 6-2 sin dar ninguna opción a su rival. Tras romper el servicio de Álex de Miñaur en el quinto juego del primer set se acabó el partido y asistimos a un auténtico paseo de Djokovic en la central de Melbourne Park.

Lesión fingida ¿si o no?

Se había acusado al tenista de fingir la lesión y su rendimiento en octavos de final no hizo más que dar argumentos a sus detractores. Tras el partido ‘Nole’ fue contundente y mandó un dardo a... ¿Nadal?: “Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenista, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge”, aseguró mostrando su enojo.

“Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no solo a nivel deportivo”, dijo tal y como recoge ‘Puntodebreak’.

Sigue con sus indirectas

Fue caliente la rueda de prensa donde el serbio no se mordió la lengua: “En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo”. Y no se pierdan la última frase: “Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no solo a nivel deportivo”. Toma castaña.

En cuatros de final se medirá a un Andrey Rublev que vivió un más que duro partido que ganó tras cinco sets agónicos ante Holder Rune: 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9). Seguro que de nuevo habrá expectación para ver cómo rinde en la pista y tener respuestas a si realmente sus dolencias han remitido y está al cien por cien.