Nadal - Draper: horario y dónde ver por TV su debut en el Open de Australia 2023

A qué hora y dónde ver por televisión el partido de Rafa Nadal en el Abierto de Australia El español busca sumar un nuevo título de Grand Slam en su carrera, esta vez, en Melbourne

Arranca el Open de Australia 2023 y lo hace con el debut de Rafa Nadal, vigente campeón del torneo. El español debuta este lunes en el primer día de competición en Melbourne Park ante el británico Jack Draper.

Nadal, que derrotó en la final del pasado año al ruso Daniil Medvedev, abrirá su camino en el primer Major de 2023 ante un talentoso tenista.

A sus 36 años, el balear busca revalidar la corona en tierras australianas para conquistar el que sería su 23 título de Grand Slam.

