El desconocido reto que Alcaraz vivirá en Australia

Carlos Alcaraz tuvo que sudar de lo lindo para derrotar al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (3)) y acceder a la tercera ronda del Open de Australia. El italiano planteó una dura prueba para un Alcaraz que se vio obligado a sacar su mejor versión para igualar el mejor registro en su carrera en el primer Grand Slam del año.

Era el partido 200 del murciano en la élite del tenis y tuvo que esperar más de lo previsto para saltar a una Road Laver Arena que presenció un partido que superó por completo todas las expectativas generadas. Alcaraz entró en la pista dispuesto a encarar un partido ante un rival correoso, sólido y eléctrico en su juego, que sabía que podía complicarle la vida en cualquier despiste que tuviera.

"Estoy preparado para dar lo mejor de mí mismo pase lo que pase ese día, y hoy tuve que hacerlo bien. Lo que más me ha gustado de mi actuación es que no he tenido grandes altibajos. Quizá podría haberlo hecho mejor en el primer tie-break, pero él hizo grandes restos y mereció ganar ese set" explicaba Alcaraz tras el partido sobre las condiciones de la pista y su rival.

Un rival sin precedentes

En busca de los octavos de final, Alcaraz se medirá a un rival totalmente desconocido y con un dato del todo sorprendente. Por primera vez en toda su carrera, el tenista de El Palmar se medirá a un rival de menor edad que él. Será el chino Juncheng Shang, un auténtico diamante en bruto del tenis mundial que, a sus 18 años, está teniendo un arranque de temporada pletórico.

Juncheng Shang será el rival de Alcaraz en tercera ronda / EFE

Shang recibió una invitación para disputar el ‘slam’ oceánico y será la primera vez en su carrera que dispute una tercera ronda en un grande después de superar en anteriores rondas al estadounidense Mackenzie McDonald y el indio Nagal.

"Nunca he jugado contra él ni hemos entrenado, pero sigo sus resultados desde hace tiempo y sabía que iba a hacerlo bien. Estuve muy pendiente de su semana en Hong Kong, donde cosechó grandes victorias y llevó a tres sets a Rublev. Voy a analizar partidos suyos y ver resúmenes amplios para preparar bien la táctica", declaró el español sobre su próximo rival, de quien se aseguró verle listo para grandes cosas. "Mi sensación es que será un partido muy divertido para todos los aficionados".