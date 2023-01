Brooksby sorprende a Ruud, segundo favorito

El semidesconocido tenista estadounidense dio la campanada venciendo al noruego en cuatro sets Prosiguen las sorpresas en Melbourne, ya con muchas raquetas favoritas eliminadas en los dos cuadros

El estadounidense Jenson Brooksby dio la sorpresa en la jornada de este jueves tras batir al noruego Casper Ruud, segundo cabeza de serie, por 6-3, 7-5, 6-7(4) y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Brooksby no perdió los nervios después de dejar escapar hasta tres pelotas de partido durante un tercer parcial que cayó del lado del noruego y se enfrentará en la siguiente ronda a su compatriota Tommy Paul.

“Estoy muy orgulloso de mi poder mental. A pesar de no cerrarlo le he dado la vuelta. En ese momento intenté traer de vuelta mi mejor nivel y no perder la concentración en cada punto”, dijo Brooksby en su debut en el Abierto de Australia.

“Ante Paul será una gran batalla. Todos los estadounidenses estamos jugando bien y nos apoyamos los unos a los otros”, desveló después de cerrar el partido tras tres horas y 5 minutos de juego.

Ambos tenistas gozaron prácticamente de las mismas pelotas de rotura, 13 para el americano y 12 para el europeo, pero el californiano estuvo más efectivo a la hora de confirmar el break tras ejecutar nueve de ellos que contrastaron con los cuatro de Ruud.

A pesar de su temprana salida del torneo, el noruego sumará 45 puntos después de que no disputara la edición de 2022 por lesión.

Sin embargo, no podrá completar la gesta de convertirse en el nuevo número uno y el serbio Novak Djokovic (4) junto al griego Stefanos Tsitsipas serán los únicos tenistas con posibilidades de hacerlo en el caso de que levanten el título de campeón.

Sí que cumplió con su papel de favorito el ruso Andrey Rublev (5), a pesar de ceder el primer set ante el finlandés Emiil Ruusuvuori por 6-2, 6-4, 6-7(2) y 6-3.

El moscovita, que ha disputado seis cuartos de final en Grand Slam a lo largo de su joven carrera, se enfrentará en siguiente ronda al inglés Daniel Evans y podría cruzarse con el danés Holger Rune (9) en una hipotética cuarta ronda.

“En la primera ronda hacía mucho calor y ahora hace mucho viento. Es muy difícil con estas condiciones ante un jugador como Emiil que juega tan duro y plano. Estoy feliz por mi nivel, independientemente de las condiciones”, comentó tras el partido.

A pesar de atravesar momentos de incertidumbre a lo largo del partido, el ruso acumuló un total de 16 saques directos y 50 golpes ganadores.