Las mejores terrazas de Semana Santa en Baqueira Beret

Este es un país de vida al aire libre y las terrazas en Baqueira Beret son un claro ejemplo de cómo la llegada de la primavera permite disfrutar del esquí y snowboard y su descanso correspondiente tomando un aperitivo o almorzando en algunos de los solariums de los que dispone la Estación a lo largo de sus 2.273 Ha. esquiables.

Terrazas para madrugadores

Hay terrazas en las que apetece empezar el día con un buen café. Para los más madrugadores que buscan dejar las primeras huellas en las pistas fresadas después de ser los primeros en la silla o el Telecabina recomendamos el Barralh Blanhiblar en Beret, dónde las vistas sobre Baqueira son abrumadoras. En el otro extremo de la estación el Bar Bonaigua dispone de una amplia terraza orientada hacia Saboredo que además está a pie de parking y en la que agradece una café mañanero después de las interminables curvas del puerto de la Bonaigua. En la zona central de Baqueira 1800 recomendamos a los que lleguen pronto a pistas un desayuno rápido en el Info Café situado delante de la base superior del telesilla Bosque. Poco conocido y con una terraza ciertamente pequeña pero bien orientada a la zona de debutantes es el punto de descanso ideal después de dejar a los niños en el contiguo parque de nieve SnowCamp.

Los aperitivos, al sol

Si el terraceo de primera hora de la mañana es rápido, el del aperitivo de mediodía tiene ya otro tiempo en el que, después de toda la mañana en pistas, el cuerpo pide un descanso prolongado al sol con algo que picar y una bebida estimulante. Para los que gustan de pie de pistas, el Baqueira Bar 1500 dispone de una céntrica terraza al lado de la intermedia del telecabina que permite tomar el pulso a la estación. El Moët Winter Lounge de Orri es para los que prefieren este local exclusivo y apartado en el que disfrutar del mejor champán acompañado de ostras, por ejemplo. En Beret el aperitivo por excelencia se puede tomar en el Audi quattro Bar y su extensísima terraza compartida con el Bar Audeth. En la parte Este de la estación, los vermuts más conocidos son los del Refugi San Miguel.

Paradas rápidas

Pero no todo es tumbarse a la bartola bajo el sol con una copa corta en la mano, los hay que aprovechan las terrazas para comer algo rápido y seguir fundiendo el forfait sacando el máximo partido a la temporada menguante que toca a su fin. Para ellos el novísimo Bar La Choza en Baqueira 1800 es el lugar indicado dónde pueden pedir móvil en mano y sentados cómodamente desde la terraza a través del sistema click and collect sin necesidad de entrar en ningún momento en el establecimiento. Eso sí es amortizar esta terraza en la que la vista del Montarto corta el aliento. Otras terrazas célebres para comer algo rápido son las del Dossau que, situada en la antigua base de este remonte, es un mirador único sobre toda la zona de Beret y Montgarri. Otra de las terrazas que prima la practicidad es la de Argulls dónde algunos practican el “pit stop” a lo fórmula 1 para no perder ni un minuto de esquí. Y es que a veces comer no puede privarnos de otros placeres mayores como es el deslizarse por la nieve.

Para almorzar tranquilamente

Y para auténticas comilonas también hay terrazas en Baqueira Beret. En la base de 1500, junto al Hotel Montarto, el Wine Bar by Viña Pomal dispone de una zona exterior enfrente de la plaza Forum que es tranquila, ideal para los que no esquían. En el área de Baqueira destaca el restaurante de más altura de la estación que es el de 2.200 dónde las raclettes y chuletones están a la orden del día. Su terraza orientada al Sureste es un canto al fantástico Malh Blanc, también conocido por los freeriders como "Magic Mountain". Aún en Baqueira, en la cota 1800 dos opciones muy distintas: la terraza del Cinco Jotas Grill dónde degustar productos ibéricos a la brasa con vistas al valle y la terraza de el Bosque dónde su sistema free flow permite comer bien y rápido.

Tardeo en pistas

Para el terraceo de tarde, actividad en absoluto auge en la Estación, lo está petando el Baqueira Bar 1500 donde tras la Vuelta a Casa es lo que más apetece para comentar el día con los amigos tras tantos kilómetros acumulados en los esquís. Otras terrazas que también destacan por su ambiente al acabar la jornada son la del Moët.

Pero no todos los días da el sol en Baqueira, por ello es una de las estaciones con más nieve de la península, por tanto muchas de ellas disponen de sistemas para protegerse de los elementos y disfrutar, incluso con nevada, del placer del aire libre.