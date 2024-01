Dominio de Rémi Bonnet y Emily Harrop en la Individual Race de la Comapedrosa Andorra

La Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra 2024 ha comenzado este sábado con una espectacular primera jornada, en la que las condiciones meteorológicas y las del circuito han sido muy buenas, especialmente después de la pequeña nevada de ayer. Los grandes dominadores han sido el suizo Rémi Bonnet y la francesa Emily Harrop, que se han adjudicado con solvencia la Individual Race de Arinsal.

En categoría masculina, Bonnet ha demostrado una gran condición física desde el inicio que le ha permitido tomar una cómoda ventaja en el tramo inicial, la cual ha mantenido hasta el final para completar la carrera en 1 h 30’ 15’’. “Las piernas han estado muy bien hoy, he podido escaparme pronto porque he visto que estaba bien en las subidas, lo que me ha permitido no tener que arriesgar en las bajadas”, ha señalado el suizo. El francés Thibault Anselmet, ganador de la Individual el año pasado, ha sido segundo después de adelantar a su compatriota Xavier Gachet, en la subida final. Ambos han completado el podio llegando a 25 segundos y 1’ 34’’ de Bonnet, respectivamente.

Por su parte, los andorranos Oriol Olm (1 h 43’ 26’’) y Adrià Bartumeu (1 h 53’ 13’’) han finalizado en la 32ª y 42ª posición, respectivamente. Olm ha estado luchando casi hasta el final entre el 20º y el 30º, pero en la última curva ha caído y ha perdido posiciones. “La carrera ha ido muy bien, he estado luchando en todo momento por un top 20 o un top 30, pero en el último giro he caído y se me ha salido el hombro. Me lo he vuelto a poner y la última subida la he hecho apretando los dientes”, ha señalado el andorrano. Por su parte, Bartumeu ha explicado que “he hecho un par de errores técnicos, concretamente se me han quitado las pieles, y me he encontrado un poco solo al final. Me ha costado un poco y no había muy buenas sensaciones, pero he apretado los dientes y he hecho lo que he podido”. Los dos corredores locales también han destacado el gran apoyo que han recibido de los espectadores durante todo el recorrido, con un “ambiente increíble”, y han querido “agradecer mucho el apoyo”.

En la categoría femenina, Harrop se ha impuesto con un margen importante sobre todas sus rivales y ha completado el circuito, que era más corto y tenía menos desnivel que el de la carrera masculina, con un registro de 1 h 33’ 15’’. “A nivel de sensaciones no estaba segura de cómo estaría de forma, pero al final me he encontrado bien y estoy contenta con mi carrera de hoy”, ha señalado la francesa. Por su parte, la italiana Alba de Silvestro y la francesa Célia Perillat-Pessey han completado el podio femenino llegando a meta 1’ 20’’, y 3’ 20’’ después de Harrop, respectivamente.

El itinerario A5 de la Individual Race ha sido muy bien valorado por todos los atletas. El circuito tenía como punto de salida y llegada el Xalet Igloo del sector Arinsal, a 2.300 metros, pero con muchas zonas técnicas y de alta montaña, como la Portella de Sanfons y la cima de Miquelets, así como el pico de Sanfons como punto más alto. En total, un desnivel de 1.610 metros en la categoría masculina y 1.370 m para la femenina. “Es la primera carrera en mucho tiempo con mucha parte técnica y es un placer volver a hacer una carrera alpina de verdad”, ha indicado Bonnet, mientras que Harrop ha explicado que “hemos tenido un superitinerario, yo personalmente tenía muchas ganas de hacer una carrera técnica con fuera de pista y alta montaña”. Bartumeu también ha destacado que “las condiciones estaban muy bien”.

La Comapedrosa Andorra 2024 concluirá mañana domingo con la Vertical Race, una de las pruebas más tradicionales de todos los recorridos de la Copa del Mundo y que se disputa íntegramente por pista de esquí. El circuito tendrá un recorrido de 3,5 km y 720 metros de desnivel, con salida en la base de la pista Les Marrades, a 1.580 metros, y llegada al Xalet Igloo, a 2.300 metros. La primera carrera, la de la categoría femenina, está prevista para las 9:30 h, mientras que la categoría masculina arrancará a las 10:10 h, y ambas se podrán seguir por RTVA y por Olympic Channel. Actualmente, los récords del ascenso más rápido los tienen Axelle Gachet-Mollaret (con un tiempo de 30’ 38’’) y Rémi Bonnet (25’ 55’’), ambos logrados en el año 2021. “Mi prueba preferida es la Vertical e intentaremos hacer un nuevo récord de la carrera”, ha asegurado el suizo. El andorrano Arnau Soldevila participará en la Vertical junto con Adrià Bartumeu, mientras que la participación de Oriol Olm está en duda después de la caída de hoy sábado.