Rémi Bonnet firma el doblete en la Comapedrosa Andorra 2024

La 13ª edición de la Copa del Mundo ISMF en Andorra, la 5ª bajo el nombre Comapedrosa Andorra, ha cerrado este domingo con un balance excelente después de dos jornadas de competición de alto nivel en las que la meteorología y las condiciones de los circuitos, tanto de la Vertical Race como de la Individual Race, han sido muy favorables.

El cónsul menor de la Massana, Roger Fité; el delegado de la ISMF, Jordi Canals; el director de carrera, Carlo Ferrari; y el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, han destacado esta tarde en la rueda de prensa de balance el magnífico sabor de boca que ha dejado esta Copa del Mundo. “Todo ha salido muy bien, y tanto los corredores como los espectadores han podido disfrutar de un fin de semana excepcional”, ha destacado Roger Fité. Por su parte, el delegado de la ISMF ha reafirmado que “todo ha salido perfecto” y ha destacado que “tenemos absoluta confianza, ya desde hace muchos años, en el buen hacer de todos los implicados en la organización de esta carrera”. Precisamente esta implicación de todas las partes, desde voluntarios a patrocinadores, pasando por cuerpos especiales y trabajadores de la estación y de la Federación Andorrana de Montañismo, ha sido clave para el buen desarrollo de la Copa del Mundo. “Vale la pena destacar el esfuerzo de todos para poder hacer frente a estas Copas del Mundo”, ha indicado Marticella.

Dos circuitos muy bien valorados

Tanto el tradicional circuito de la Vertical Race de la Comapedrosa Andorra, como el de la Individual Race de ayer sábado, han sido muy elogiados tanto por los corredores de la Copa del Mundo como por los miembros de la ISMF. En el caso de la carrera Individual, que contaba con muchas zonas técnicas y de alta montaña, como la Portella de Sanfons y la cima de Miquelets, y el pico de Sanfons como punto más alto, ha recibido multitud de elogios, ya desde ayer. Rémi Bonnet valoró que “es la primera carrera en mucho tiempo con mucha parte técnica y es un placer volver a hacer una carrera alpina de verdad”, mientras que Emily Harrop señaló que “hemos tenido un superitinerario”.

Carlo Ferrari ha explicado que “estoy muy contento de cómo ha ido, si hace 15 días me hubieran dicho que habríamos tenido estas condiciones no me lo habría creído. A nivel de la organización hemos trabajado todos a una, aprovechando al máximo las condiciones que nos ha dado la montaña”. Asimismo, Marticella ha destacado que “hemos tenido la capacidad de encontrar un recorrido que nos acercara al Comapedrosa, con el pico de Sanfons, y debemos estar orgullosos”. En cuanto al circuito de la Vertical, también se ha dejado claro que es uno de los más valorados del calendario internacional de la Copa del Mundo, tanto por esquiadores de montaña como por la misma ISMF.

Sede permanente de la Copa del Mundo ISMF

Todas las partes implicadas en la Comapedrosa Andorra han manifestado la voluntad de seguir recibiendo la Copa del Mundo ISMF en Arinsal durante los próximos años. Jordi Canals ha indicado que “deseo que la Copa del Mundo pueda continuar muchos más años y que este lugar sea fijo”, mientras que Josep Marticella ha expuesto que “nos debemos marcar el objetivo de seguir siendo una sede permanente porque es un evento que se enmarca en nuestra estrategia, objetivos y cultura”. “Se debe seguir consolidando este evento que potencia el entorno del Parque Natural del Comapedrosa y del país, y debemos darle valor”, ha añadido el cónsul menor de la Massana.

Bonnet se queda a 12 segundos de su récord

Después del triunfo en la Individual Race, el suizo Rémi Bonnet ha sellado este domingo el doblete en la Comapedrosa Andorra con un dominio aplastante en la Vertical Race. Como ya hizo ayer sábado, Bonnet ha empezado a marcar distancias respecto a todos sus rivales desde los primeros metros y ha liderado en solitario toda la carrera, completando los 3,5 km y 720 metros de desnivel entre la base de la pista Les Marrades y el Chalet Igloo en 26' 07''. Con este registro, ha logrado el cuarto triunfo seguido en la Vertical de la Comapedrosa Andorra y se ha quedado a 12 segundos de su propio récord en la Vertical Race de Arinsal que logró en 2021 (25' 55''). “Tenía las piernas para superar mi récord, pero el objetivo principal era la victoria, tenemos una carrera de Copa del Mundo la semana que viene y he preferido guardar un poco de piernas”, ha explicado el suizo, que nuevamente se ha vuelto a deshacer en elogios con la cita andorrana y ha asegurado que “es la carrera perfecta para mí, me encanta este lugar”.

Su compatriota, Werner Martin, ha terminado en segunda posición a 50 segundos, mientras que el francés Thibault Anselmet ha logrado un nuevo podio en Arinsal con una tercera posición a 1 minuto de Bonnet.

Primer triunfo en Vertical de Alba de Silvestro

La italiana Alba de Silvestro ha logrado su primera victoria en una carrera Vertical de la Copa del Mundo después de una prueba en la que ha tenido un mano a mano con la francesa Emily Harrop y la española Marta García. “Ha sido una bonita e intensa lucha, primero con Marta y luego en la parte final con Emily, que iba muy fuerte en el último tramo y hemos llegado al sprint hasta casi la línea de meta”, ha indicado De Silvestro. Finalmente, ha terminado con un registro de 32' 33'', 9 segundos más rápida que la ganadora de la Individual Race de ayer sábado, Emily Harrop, mientras que García ha completado el podio a 26 segundos de la italiana. “Es la primera vez que gano una Vertical Race de la Copa del Mundo, y la primera que gané una Individual Race fue aquí en Andorra, por lo tanto estoy muy contenta”, ha añadido la italiana.

La acción continúa en las estaciones de Grandvalira Resorts

Con la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra completada, las estaciones de Grandvalira Resorts continúan acogiendo eventos internacionales desde mañana lunes mismo con el Trofeo Borrufa, que se disputa en Ordino Arcalís del 22 al 25 de enero. Posteriormente, será el turno para el Freeride World Tour, también en Ordino Arcalís entre el 1 y el 7 de febrero, y el fin de semana del 10 y 11 de febrero llega otro de los platos fuertes del año con la Copa del Mundo de esquí alpino femenino en el sector de Soldeu de Grandvalira. Finalmente, la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado cerrará los eventos deportivos del invierno en el sector Grau Roig de Grandvalira del 12 al 15 de marzo. Asimismo, la estación de Pal Arinsal se centra de lleno en el gran evento del 2024: los Campeonatos del Mundo de BTT, que tendrán lugar del 26 de agosto al 1 de septiembre.