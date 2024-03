7 restaurantes con estrella Michelin, protagonistas en Grandvalira

El Snow Club Gourmet celebrado este fin de semana se ha convertido en la jornada con más restaurantes participantes galardonados de la historia del proyecto gastronómico de Grandvalira. La fusión de estilos de los 7 restaurantes con estrella Michelin, 2 estrellas verdes y 8 Soles en la Guía Repsol que visitaron la cocina de L'Abarset llegó a las mesas del local emblema de Andorra en forma de delicadas y sabrosas propuestas como la crema de avellanas guisadas, yema de huevo y consomé de ave de Xune Andrade (Monte*, *verde y 1 Sol, Asturias); el atún encebollado en frío de Vicky Sevilla (Raíces*, 1 Sol, New talent of the year 2023, Valencia); la trucha en la andorrana de Jordi Grau (Ibaya*, Andorra); la merluza con guisante lágrima y algas crujientes de Iñaki Aldrey (Atempo*, Barcelona); el bogavante, papada crujiente y trufa de Juan Antonio Campoy, (L'Abarset, Andorra), y el aspergillus aryzae, faisano y remolacha de Juan Sahuquillo (Oba*, verde y 2 Soles - Cebo* y 1 Sol, Madrid). Un postre 100% chocolate a cargo de Aleix Bravo (Alkimia* y 3 Sols, Barcelona) cerraron el almuerzo. Antes de dar el paso a la sala interior de L'Abarset, los 50 comensales probaron una selección de ostras Poget, joyas del mar Atlántico, así como degustaron la mejor croqueta de jamón del mundo llamada en 2021 (Cañitas Maite), y cangrejo real Chatka de máxima calidad. Para acompañar, maridaje con Dom Perignon, Ossian, Flor de Pingus y Veuve Clicquot.

La última edición de la temporada del Snow Club Gourmet quiso hacer hincapié en la candidatura de los Campeonatos del Mundo de esquí alpino Andorra 2029. La selección de los restaurantes de referencia no fue aleatoria. “No son los chefs más mediáticos, ni con la más larga trayectoria. Son nuevas generaciones de cocineros creativos que están despuntando en la escena gastronómica española y andorrana con firmes valores para la cocina sostenible y con energía para innovar y dejar un legado culinario, desde la pasión de la profesión” De hecho, “muchos estos valores están en sintonía con los de la candidatura de los Mundiales de esquí que defiende el país de los Pirineos”, matizó el máximo responsable del proyecto Snow Club Gourmet, Àlex Orúe, quien aseguró que en la conceptualización de la acción se tuvo en cuenta la elección de restaurantes con carácter único que están empezando a dejar huella en el panorama gastronómico actual.

El encaje de ambos proyectos (Snow Club Gourmet y Andorra 2029) dejó una jornada para el recuerdo, que también tiene como objetivo la promoción del evento deportivo de mayor dimensión de la historia de los Pirineos.

La candidatura de los Campeonatos del Mundo de esquí alpino Andorra 2029 es un proyecto que incorpora la innovación como razón de ser, la sostenibilidad y el legado como pilares, y que eleva el entusiasmo de la novedad y la solidez de una trayectoria. En poco más de dos meses tendrá lugar en Reikiavik (Islandia) la votación de la sede organizadora. Andorra se medirá contra la plana mayor del esquí mundial con dos referentes como Noruega (Narvik) e Italia (Val Gardena).

4 jornadas, 11 chefs

La sexta edición del Snow Club Gourmet, ha dejado jornadas memorables con chefs del país y de España que han traído la alta gastronomía y las últimas tendencias culinarias a la estación de esquí de Grandvalira. Han pasado por los fogones de los restaurantes de referencia de Soldeu El Tarter, Jean Leon y L'Abarset un total de 11 chefs referentes que han deleitado a los comensales que han vivido en exclusiva sus creaciones. La primera edición de la temporada fue dedicada a la trufa de Alba y a la cocina italiana de la mano de Tartuflangue y el chef Gabrielle Milani (Algrano y Hotel Monument 5*L). La segunda nos llevó a los sabores del mar con el marisco XXL de Alberto Domínguez de D´Berto (Galicia) y las carnes de buey más selectas de José Gordón de El Capricho (León). La mejor fabada del mundo aterrizó en las pistas de Grandvalira con Marcos Morán de Casa Gerardo* (Asturias). Este fin de semana se ha celebrado la clausura de la temporada del proyecto más gastrónómico del dominio esquiable con la participación de 7 restaurantes con estrella Michelin.